(ABA/Dragana Stjepanović)
KRAJ: Partizan Mozzart Bet - Beč 99:78
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ned. 11.10.26. | 22:01
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ABA LIGA, Grupa B, 3. kolo
Partizan Mozzart Bet – Beč
/24:19, 27:19/
Dvorana: Aleksandar Nikolić (Beograd)
Sudije: Hakan Senkesen, Benis Ćehić, Igor Temelkov
Partizan Mozzart Bet: Olman, Vildoza, Tompson, Nakić, Tanasković, Stivens, Hejs, Lakić, Džekiri, Pajola, Lovernj, Si
Beč: Radovčić, Zimonjić, Mvila-Mvaka, Jovanović, Langović, Endži, Novaković, Stazić, Gan, Šerfild, Kureš
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