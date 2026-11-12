Košmarno veče u Evrokupu: Želeće da ga zaborave i Partizan i Šabac

Na polovini grupne faze učinak sedmostrukog evropskog prvaka i kluba koji je godinama unazad usredsređen na razvoj mladih igrača je identičan. Imaju i crno-beli i Šapčani pobedu i dva poraza, lako je sve moglo da bude drugačije...

Partizan je bio u naletu, otputovao je u Francusku posle čudesnog preokreta protiv Novog Beograda na Banjici, imao je i prednost u završnici utakmice kada se upisao hrvatski centar Goran Grgurević. Ponovo je okrenuo vodu na svoju vodenicu i vratio se iz minusa, međutim, sastav Stefana Ćirića nije napravio još jedan podvig.

Fabio Kripa se dva puta u odsudnim trenucima digao i pigodio, te poništio sve dobro što su crno-beli uradili u drugom poluvremenu.

Tri precizna hica Miljana Đokanovića, dva Gorana Grgurevića i 15 odbrana Stefana Todorovskog pali su u vodu. Partizan će morati da se vadi na Banjici protiv dubrovačkog Juga u četvrtak, što je sve samo ne jednostavan zadatak, jer je hrvatski gigant možda i prvi favotit za titulu u drugom po snazi evropskom takmičenju. I na taj duel dolazi još jedan izuzetno bitan za beogradski klub...

Partizan će u nedelju igrati četvrtfinalni duel Kupa Srbije protiv Šapca, koga je večeras u Evrokupu dobio Primorac i revanširao mu se za poraz u Regionalnoj vaterpolo ligi.

Šapčani su krenuli iz debelog minusa, gubili su 0:5! Nisu mogli da se sastave na početku, ali kako je utakmica odmicala, uočavali su pukotine u odbrani Kotorana. Nemanja Stanojević, Nebojša Toholj, Relja Danković, Aljoša Mačić... I uhvatili su priključak, prišli su na gol zaostatka kada se iz vode digao Filip Novaković. Dao je nafu domaćinu mladi vaterpolista, ali je isto tako u krucijalnom trenutku bio brzoplet.

Rudario je Šabac za napad sa igračem više, dobio fa je i tek posle koje sekunde je Filip Novaković odlučio da zategne - zatresao je konstrukciju gola. Usledio je kontranapad i levoruki Đuro Radović je lobovao Darka Đurovića, te tako Kotoranima obezbedio pobedu.

Aljoša Mačić, Nemanja Stanojević i Filip Novaković bili su dvostruki strelci kod Šapčana, toliko golova dali su i Đuro Radović i olimpijski šampion Nemanja Ubović, a jedan više delo je japanskog reprezentativca Jusukea Inabe.