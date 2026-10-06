Kragujevac kao mirna luka i dugovečnost u rangu Modrića: Sa 40 se ne razmišlja koliko još...
Vreme čitanja: 3min | uto. 06.10.26. | 10:29
Nego se gura koliko telo izdrži, a centarska linija Radničkog u sastavu Josip Vrlić, Duško Pijetlović i Nikola Murišić, sa 115 godina iskustva, spada među najbolje u Ligi šampiona
Nije strano klubovima da izvrše kompletan remont, znao je to da uradi i Radnički, ali minulo leto bilo je drugačije. Bili su u Kragujevcu ubeđeni da imaju bezmalo sve što treba, te da u postojeći lanac treba pridodati tek poneku kariku. I odlučili su se za dobro poznate.
Vraćen je Nikola Lukić, najbolji strelac u istoriji kluba, potpisan je i hrvatski golman Ivan Marcelić, a on je pre no što je pružio ruku ljudima u Kragujevcu okrenuo broj sunarodnika. Znao je gde treba oko svega da se raspita, najbolja asresa je Josip Vrlić. Dva puta nosio je kapicu Radničkog, bio u njemu tri sezone i ubrzo je i on krenuo za čuvarom mreže. Opet se nastanio u drugom domu.
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Kragujevac je definitivno za hrvatskog vaterpolistu Josipa Vrlića mirna luka.
„Ovde se stvarno osećam kao kod kuće, mogao bih da kažem da sam tu među svojima. Treći put sam došao, ovo mi je četvrta sezona, tako da sve znam. Nema toga što mi je nepoznato, pa je ugodan osećaj. Dobro se osećam ovde, stekao sam prijateljstva i izgradio odnose, zato se u Kragujevac rado vraćam“, počeo je Josip Vrlić razgovor za Mozzart Sport.
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Upravo će centarska linija Radničkog u sastavu Duško Pijetlović (41), Josip Vrlić (40) i Nikola Murišić (34), sa zbirno 115 godina iskustva, biti jedan od većih aduta kragujevačkog kluba. Što na srpskom i regionalnom frontu, što u Ligi šampiona, gde ekipa Uroša Stevanovića danas od 18.30 otvara grupnu fazu protiv Oradee.
„Imamo godina i godina iskustva i rekao bih da je centarska linija sigurno jedna od boljih u Evropi“.
Među prvoklasnim – da. Što se tiče iskustva – tu je bez premca.
Iako je Josip Vrlić zašao u pozne igračke godine, na fizičkom planu izgleda bolje nego nekih prethodnih sezona...
„Za razliku od pređašnjih – dobro stojim hahaha. Moram malo da pazim, a šta se desilo? Desila se žena. Malo je stisnula, ušli smo u program. Godine su tu, pa treba paziti na zdravlje, ne treba ga zapostaviti. Bliži se kraj svemu ovome, moram da pazim...“
Dajana Zoretić godinama je bila deo stručnog štaba vaterpolo reprezentacije Srbije, vodila je brigu o olimpijskim šampionima. Sarađuje sa Urošem Stevanovićem i u Radničkom, a za partnera Josipa Vrlića neće biti popusta kada dođe do treninga.
Poštedu će ponekad dobiti od trenera kragujevačkog kluba za utakmice. Rotiraće hrvatskog centra, Duška Pijetlovića i Nikolu Murišića. Imaće svi pomalo prostora za predah.
S obzirom na to kako fizički stoji i kako igra, mogao bi Josip Vrlić i da porazmisli o tome da produži boravak u Kragujevcu. Ali, o tom – potom.
„Od sada idem samo sezonu po sezonu, dugoročno uopšte ne razmišljam“.
Znači, sada kao Luka Modrić. Tu ste negde i po godinama, dugovečnosti u vrhunskom sportu...
„Da, da... Kada sam kretao, završetak karijere je bio sa 32 ili 33 godine, a sada je već sa 40 ili 41. Videćemo koliko ću izdržati“.
Skraćenje bazena trebalo bi da bude od pomoći. Zapravo, već jeste mnogim iskusnijim igračima.
„Nama centrima jako pomaže, vaš jako. Meni je sigurno pomoglo, lakše mi je. Ali, nije samo do samog skraćenja, nego uopšte do igre, suđenja... Dosta lakše se daju i isključenja, pa nema toliko grube igre, a u njoj se više trošiš“.
Radnički je protekle sezone bio prvak Srbije i regiona, a u tekućoj se svi u Kragujevcu nadaju da će uzeti i kup, kao i da će igrati u završnici Lige šampiona i doći u priliku da se bore za najdragoceniji pehar u klupskom vaterpolu.
„Svi mi očekujemo da bude sezona još bolja, da se osvoji sve“, zaključio je Josip Vrlić razgovor za Mozzart Sport.
LIGA ŠAMPIONA – 1. KOLO
Utorak
GRUPA A
18.30: (1.60) Jadran Herceg Novi (8.00) Sabadelj (2.95)
18.30: (8.00) Hanover (10.0) Olimpijakos (1.12)
GRUPA B
18.30: (8.00) Oradea (10.0) Radnički (1.15)
20.30: (7.50) Breša (10.0) Pro Reko (1.12)
Sreda
GRUPA C
20.30: (1.20) Mladost Zagreb (9.00) Jadran Split (5.50)
20.30: (1.27) Barseloneta (9.00) Novi Beograd (6.75)
GRUPA D
18.30: (1.85) Ferencvaroš (hen -12,5) Steaua Bukurešt (1.85)
20.30: (1.45) Marselj (8.00) Panatinaikos (3.60)