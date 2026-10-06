Kragujevac kao mirna luka i dugovečnost u rangu Modrića: Sa 40 se ne razmišlja koliko još...

Kragujevac je definitivno za hrvatskog vaterpolistu Josipa Vrlića mirna luka.

„Ovde se stvarno osećam kao kod kuće, mogao bih da kažem da sam tu među svojima. Treći put sam došao, ovo mi je četvrta sezona, tako da sve znam. Nema toga što mi je nepoznato, pa je ugodan osećaj. Dobro se osećam ovde, stekao sam prijateljstva i izgradio odnose, zato se u Kragujevac rado vraćam“, počeo je Josip Vrlić razgovor za Mozzart Sport.

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Upravo će centarska linija Radničkog u sastavu Duško Pijetlović (41), Josip Vrlić (40) i Nikola Murišić (34), sa zbirno 115 godina iskustva, biti jedan od većih aduta kragujevačkog kluba. Što na srpskom i regionalnom frontu, što u Ligi šampiona, gde ekipa Uroša Stevanovića danas od 18.30 otvara grupnu fazu protiv Oradee.

„Imamo godina i godina iskustva i rekao bih da je centarska linija sigurno jedna od boljih u Evropi“.

Među prvoklasnim – da. Što se tiče iskustva – tu je bez premca.

Iako je Josip Vrlić zašao u pozne igračke godine, na fizičkom planu izgleda bolje nego nekih prethodnih sezona...

„Za razliku od pređašnjih – dobro stojim hahaha. Moram malo da pazim, a šta se desilo? Desila se žena. Malo je stisnula, ušli smo u program. Godine su tu, pa treba paziti na zdravlje, ne treba ga zapostaviti. Bliži se kraj svemu ovome, moram da pazim...“

Dajana Zoretić godinama je bila deo stručnog štaba vaterpolo reprezentacije Srbije, vodila je brigu o olimpijskim šampionima. Sarađuje sa Urošem Stevanovićem i u Radničkom, a za partnera Josipa Vrlića neće biti popusta kada dođe do treninga.