(@Reuters)
(@Reuters)

KRAJ - EP U ATLETICI: Luka Bošković završio kao peti, Glejv najbrži na 100 metara

uto. 11.08.26. | 20:23

Pratite uz Mozzart Sport drugo veče kontinentalnog šampionata u Birmingemu

Evropsko prvenstvo u atletici – Birmingem 2026, drugi dan

20.05 Skok s motkom (žene) – kvalifikacije

20.10 Bacanje kladiva (muškarci) – finale

20.25 5000m (žene) – finale

20.55 100m prepone (žene) – polufinale

21.16 Skok udalj (muškarci) – finale

21.32 100m (muškarci) – polufinale

22.00 400m (muškarci) – polufinale

22.30 100m prepone (žene) – finale

22.47 100m (muškarci) – finale

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