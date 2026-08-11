(@Reuters)
KRAJ - EP U ATLETICI: Luka Bošković završio kao peti, Glejv najbrži na 100 metara
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uto. 11.08.26. | 20:23
Pratite uz Mozzart Sport drugo veče kontinentalnog šampionata u Birmingemu
Evropsko prvenstvo u atletici – Birmingem 2026, drugi dan
20.05 Skok s motkom (žene) – kvalifikacije
20.10 Bacanje kladiva (muškarci) – finale
20.25 5000m (žene) – finale
20.55 100m prepone (žene) – polufinale
21.16 Skok udalj (muškarci) – finale
21.32 100m (muškarci) – polufinale
22.00 400m (muškarci) – polufinale
22.30 100m prepone (žene) – finale
22.47 100m (muškarci) – finale
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