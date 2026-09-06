Kraljevski na novom izazovu u Kini

Kina je nova stranica u karijeri Nenada Kraljevskog. Kako saznaje Mozzart Sport, iskusni srpski stručnjak je potpisao ugovor na godinu i po dana sa Šangajom, ambicioznim klubom koji u narednom periodu hoće da bude među četiri najbolja u zemlji, a do 2029. godine da postane šampion.

Kako saznajemo, velike zasluge za odlazak Kraljevskog u daleku Kinu imao je nekadašnji srpski reprezentativac, pokretač Srpskog rukometnog saveta, Nikola Manojlović. Kraljevski je u prethodnom periodu sarađivao sa Manojlovićem u ovoj rukometnoj organizaciji. Bio je na čelu projekta EUROHACA, za popularizaciju ovog sporta u osnovnim školama.