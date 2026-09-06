Kraljevski na novom izazovu u Kini

Vreme čitanja: 2min | ned. 06.09.26. | 14:00
Iskusni srpski stručnjak potpisao za Šangaj na godinu i po
Kina je nova stranica u karijeri Nenada Kraljevskog. Kako saznaje Mozzart Sport, iskusni srpski stručnjak je potpisao ugovor na godinu i po dana sa Šangajom, ambicioznim klubom koji u narednom periodu hoće da bude među četiri najbolja u zemlji, a do 2029. godine da postane šampion.
Kako saznajemo, velike zasluge za odlazak Kraljevskog u daleku Kinu imao je nekadašnji srpski reprezentativac, pokretač Srpskog rukometnog saveta, Nikola Manojlović. Kraljevski je u prethodnom periodu sarađivao sa Manojlovićem u ovoj rukometnoj organizaciji. Bio je na čelu projekta EUROHACA, za popularizaciju ovog sporta u osnovnim školama.
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Pregovori Kraljevskog sa Šangajem su trajali nekoliko meseci. Na kraju su se u ovom kineskom klubu opredelili za našeg stručnjaka, koji je dobio radnu dozvolu u Kini i spreman je za novi trenerski izazov.
Ako obe strane budu zadovoljne, saradnja bi mogla da se produži i posle 2027. godine.
Kraljevski je najveći uspeh ostvario na početku trenerske karijere, kada je sa Crvenom zvezdom osvojio titulu 2008. godine, kada su na terenu bili Nenad Peruničić i Nenad Maksić, sadašnji generalni direktor i trener kluba. Ispostavilo se da je to bio i poslednji šampionski pehar za poljuljanog velikana iz Ljutice Bogdana.
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Radio je u brojnim klubovima u zemlji i inostranstvu. Sa ženskom ekipom Kumanova je bio prvak Makedonije, vodio je pančevački Dinamo do osmine finala EHF kupa pre tri godine, dok je sa Gočom iz Vrnjačke Banje bio na korak do plasmana u ARKUS ligu.
Podsetimo, selektor Kine je još jedan srpski stručnjak, Dragan Đukić.