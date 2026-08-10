Kraljica Ivana iz prvog skoka do finala Evropskog prvenstva

Kako je ranije bilo ustanovljeno, za prolaz u finale bilo je dovoljno da se skoči bar 14,15 metara.

Druga srpska atletičarka u istoj disciplini Aleksandrija Mitrović nije uspela da se plasira u finale iz tri pokušaja, ali jeste došla do ličnog rekorda skokom od 13,93 metra.

Evropsko prvenstvo u atletici je na programu od 10. do 16. avgusta, a Srbiju predstavlja 13 sportista. Nešto ranije, atletičarka na 100 metara sa preponama Milica Emini završila je kvalifikacije kao poslednja, sa vremenom 13,86 sekundi.