Kraljica Ivana iz prvog skoka do finala Evropskog prvenstva
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Vreme čitanja: 1min | pon. 10.08.26. | 21:40
Rutinski, bez mnogo potrošnje
Srpska atletičarka Ivana Španovića plasirala se u finale Evropskog prvenstva u Birmingemu, u disciplini troskok.
Naša trofejna atletičarka je prolaz dalje obezbedila već posle prvog skoka, pošto je imala rezultat 14,21 metar, čime je automatski ispunila normu.
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Kako je ranije bilo ustanovljeno, za prolaz u finale bilo je dovoljno da se skoči bar 14,15 metara.
Druga srpska atletičarka u istoj disciplini Aleksandrija Mitrović nije uspela da se plasira u finale iz tri pokušaja, ali jeste došla do ličnog rekorda skokom od 13,93 metra.
Evropsko prvenstvo u atletici je na programu od 10. do 16. avgusta, a Srbiju predstavlja 13 sportista. Nešto ranije, atletičarka na 100 metara sa preponama Milica Emini završila je kvalifikacije kao poslednja, sa vremenom 13,86 sekundi.