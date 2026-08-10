Novo pojačanje Partizan Mozzart Beta propušta važan duel sa Srbijom

Novi plejmejker Partizan Mozzart Beta Alesandro Pajola neće biti u mogućnosti da pomogne reprezentaciji Italije u avgustovskim kvalifikacijama za Mundobasket, javlja dobro obavešteni italijanski novinar Jakopo de Santis sa portala Pianeta Basket.

Naime, jedno od bitnijih pojačanja crno-belih ovog leta još nije završilo terapiju i proces oporavka. Pajola je zato dobio dozvolu da preskoči reprezentativnu akciju ovog meseca, a to podrazumeva i duel protiv Srbije zakazan za poslednji dan avgusta u Pezaru, na početku drugog kruga kvalifikacija za Mundobasket.