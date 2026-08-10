Novo pojačanje Partizan Mozzart Beta propušta važan duel sa Srbijom
Vreme čitanja: 2min | pon. 10.08.26. | 19:10
I dalje se nije oporavio od povrede
Novi plejmejker Partizan Mozzart Beta Alesandro Pajola neće biti u mogućnosti da pomogne reprezentaciji Italije u avgustovskim kvalifikacijama za Mundobasket, javlja dobro obavešteni italijanski novinar Jakopo de Santis sa portala Pianeta Basket.
Naime, jedno od bitnijih pojačanja crno-belih ovog leta još nije završilo terapiju i proces oporavka. Pajola je zato dobio dozvolu da preskoči reprezentativnu akciju ovog meseca, a to podrazumeva i duel protiv Srbije zakazan za poslednji dan avgusta u Pezaru, na početku drugog kruga kvalifikacija za Mundobasket.
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Podsetimo, Pajola je još u februaru išao na operaciju lateralnog meniskusa na levoj nozi, da bi u maju zatim uradio isti zahvat i na drugoj. Prve procene bile su da bi oporavak trebalo da traje od osam do deset nedelja, no prema informacijama sa Apenina on se i dalje nije oporavio u potpunosti.
Kako se navodi, Gabrijele Proćida će se selektoru Luki Bankiju staviti na raspolaganje od 22. avgusta, ako za to bude potrebe, dok će se od 14. avgusta u Trentu ekipi priključiti Rikardo Rosato i Leonardo Kandi. Tada će se timu priključiti još i stariji prvotimci poput Nikola Melija, Nika Maniona, Stefana Tonuta, Simonea Fontekija, naturalizovanog Darijusa Tompsona, Amedea Tesitorija, Đampaola Ričija i Đovanija Emehurua.
Italija pre mečeva sa Bosnom i Hercegovinom 28. avgusta u Sarajevu i Srbijom tri dana kasnije u Pezaru treba da odigra i prijateljsku utakmicu protiv Estonije 22. avgusta u Trentu. Do kvalifikacija u planu je još jedan meč.
Srbiji će svaka pobeda biti važna za plasman na Mundobasket, s obzirom da je na tabeli Grupe J situacija sledeća: Turska ima skor 6-0, Italija 5-1, Srbija 4-2, Litvanija i Island po 3-3, a Bosna i Hercegovina 2-4. Po tri najbolje plasirane reprezentacije iz svake grupe obezbediće prolaz na Mundobasket 2027. u Kataru.