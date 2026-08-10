Koledž tim Pavla Nikolića razneo Francusku sa 38 razlike, Fransisko ispalio 21 loptu

Mari Stejt je od početka igrao u brzini više od francuskog sastava i za manje od pet minuta stigao do dvocifrene prednosti. Nakon prve četvrtine bilo je čak 27:5, dok je na poluvremenu semafor pokazivao ogromnih 62:25!

Ključ njihove sjajne igre bila je odbrana igrača Rajana Milera. Igrači Mari Stejta bili su izuzetno agresivni na čitavom terenu, brzo su zatvarali šuteve, pomagali saigračima i nisu dozvoljavali Francuzima lake pozicije za šut. Takva defanzivna energija donela im je veliki broj teških napada protivnika, ali i prilike da iz tranzicije dodatno uvećaju prednost. Za Francusku su od standardnih reprezentativaca nastupali Silven Fransisko i Geršon Jabusele, dok su odmarali Viktor Vembanjama, Evan Furnije, Rudi Gober, Nadir Hifi, Timoti Luvavu Kabaro, Eli Okobo, Metju Strazel, Aksel Butelj... Važno je napomenuti da pripreme Francuske još nisu zvanično počele i da je ovo bio nezvanični duel u kojem je Francuska imala kombinovan sastav.

Novi košarkaš Panatinaikosa se nije proslavio, pošto je ispalio čak 21 loptu, odnosno 16 šuteva za tri i bio precizan šest puta, odnosno ukupno sedam ako računamo i jedan pogodak unutar polukružne linije. Meč je završio sa 23 poena za 29 minuta, uz pet izgubljenih lopti. Recimo, njegov novi saigrač u Atini Jabusele odigrao je manje od 15 minuta i imao je tri poena. Navijače Francuske je na zanimalo kako je moguće da je ekipa poražena od jednog koledž sastava, pa je odgovor pokušao da pruži sam Fransisko:

”Ovo je za mene bila prva utakmica ovog leta, kao i za Geršona koji je ušao na poluvremenu. Još se ne znamo kao tim, drugačijeg smo kvaliteta, sastavili su nas i pustili da igramo protiv tima koji je skupa od 1. juna, sa razrađenim ofanzivnim i defanzivnim setovima. Intenzitet je bio jak”, poručio je Fransisko.

Za razliku od Francuza koji su iz igre šutirali tek 37,5 odsto (21/56), odnosno 36,4 posto za tri (12/33), košarkaši Mari Stejta su pucali gotovo 50 odsto iz igre i gotovo da su bez problema pronalazili otvorene pozicije. Dvocifreni kod Francuske bio je samo još Jakuba Uatara sa 11 poena, uz takođe pet izgubljenih lopti. U protivničkim redovima Kejden Magvud imao je 18, a Matis Kurbon 15 poena.

Kurbon je pogodio dve trojke u ranoj fazi meča, dok je Magvud dodao još dve, pa je Mari Stejt veoma brzo poveo sa 22:3. Potom je Ben Štolcberg pogodio uz faul i realizovao dodatno slobodno bacanje za 25:3, da bi prva četvrtina bila završena rezultatom 27:5.

Ni u drugoj deonici nije bilo promene odnosa snaga. Magvud je nastavio da pogađa sa distance i do poluvremena stigao do 11 poena, dok je Roman Domon takođe imao 11 poena. Zapažen je bio i Kristijan Džons, koji je prodorima i igrom oko obruča uspevao da pronađe različita rešenja u napadu.

Koledž sastav je posebno dobro funkcionisao u protoku lopte. Igrači su strpljivo tražili dodatno dodavanje i konstantno pronalazili saigrače u boljim pozicijama. U samom finišu prvog poluvremena Štolcberg je još jednom pokazao nesebičnost i pronašao Šona Tupuolu, koji je atraktivnim zakucavanjem zaključio poluvreme i poslao svoj tim u svlačionicu sa ogromnih 37 poena prednosti.

Ni nakon odmora Mari Stejt nije spuštao tempo. Lopta je i dalje brzo kružila, šutevi su ulazili, a odbrana je nastavila da pravi probleme Francuskoj. Brejden Šorter je pogodio trojku, a Magvud je odmah u sledećem napadu dodao poene za prednost od čak 50 razlike. Pred poslednju četvrtinu bilo je 88:40 za Mari Stejt.

Iako je utakmica odavno bila rešena, Rejdersi nisu prestajali da igraju maksimalno ozbiljno. Lahlan Krejt je četvrtinu otvorio atraktivnim zakucavanjem posle lob dodavanja, dok je Domon ubrzo nakon ukradene lopte takođe zakucao.

Mari Stejt je granicu od 100 poena probio oko pet minuta pre kraja, a do poslednjeg zvuka sirene nastavio je da napada. Brajam Rodžers je u završnici atraktivno poentirao iz obrnutog polaganja za konačnih 110:72.

Ovom pobedom Mari Stejt je stigao do učinka 3-0 na evropskoj turneji, posle recki protiv Barselone i Marusija, a ekipi je ostala još jedna utakmica pre povratka u Sjedinjene Američke Države.

Za Francusku su još nastupili Mohamed Sisoko, Jakuba Uatara, Tangi Tuze, Linen Dajas, Matijas Fabijen, Maidi Daglas, Keni Kasijama, Malkolm Endijaje, Žan Mark Pansa, Danijel Bačo i Medi Enguama. Za Mari Stejt nije nastupao Pavle Nikolić, koji se tek nedavno i preselio na novu adresu.