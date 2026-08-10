ZVEZDA - TIM ZA HAPOEL: Arnautović preuzima odgovornost, ostatak ekipe kao u Mađarskoj
Vreme čitanja: 3min | pon. 10.08.26. | 20:15
Očekuje se da će Dejan Stanković u odnosu na prvi meč sa Hapoelom napraviti samo promenu u špicu
Doveden je Marko Arnautović u Crvenu zvezdu da bi igrao Ligu šampiona. Prošle sezone taj cilj nije ostvaren, a da bi se izbegao neuspeh i ovog leta, moraće doskorašnji reprezentativac Austrije da povede ekipu do preokreta protiv Hapoel Ber Ševe. Izraelci su neprijatno iznenadili crveno-bele u prvom meču i na neutralnom terenu u Mađarskoj ih savladali sa 1:0, što znači da će prvak Srbije morati da postigne najmanje dva gola u revanšu da bi prošao na megdan boljem iz dvomeča danskog Orhusa i azerbejdžanskog Sabaha.
Tu na scenu stupa Arnautović, koji će po svemu sudeći preuzeti ulogu startnog špica od Bruna Duartea i pokušati da golovima donese važnu pobedu. Dosad je ove sezone dvaput pogodio protiv severnoirskog Larna u jedinom meču koji je počeo od prvog minuta (i odigrao svih 90). U prvom susretu sa Hapoelom je ušao sa klupe za drugo poluvreme, zajedno sa Elšnikom i Čamom umesto Ivanića, Kostova i Abu Fanija. Nije to pomoglo ekipi da se trgne, čak ni sa igračem više pola sata.
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Pre šest dana u Sombathelju izabranici Dejana Stankovića generalno su izgledali veoma slabo - nepovezano, neorganizovano, s mnogo individualnih, pa i neiznuđenih grešaka. Pripisao je to Zvezdin trener slabom danu, pa je sada na njemu i igračima da to potvrde i odigraju mnogo bolje.
Utisak je da Crvena zvezda ima bolji tim od Hapoela, svakako mnogo iskusniji, ali moraće da odigra odlučnije i koncentrisanije nego u prvom susretu da bi opravdala ulogu favorita. I to baš velikog, imajući u vidu odnos kvota (1.30 pobeda Crvene zvezde, 9.00 pobeda Hapoela).
Iako je u prvoj utakmici bilo mnogo grešaka, ne očekuje se da Dejan Stanković u velikoj meri menja startnu postavu. Nije poznat kao trener koji posle jedne slabe partije kažnjava igrača izbacivanjem iz tima. Više voli da ukaže poverenje i pruži novu šansu, pa se tako ponovo od početka očekuju Abu Fani i Kostov, koji su u subotu protiv Novog Pazara imali umanjenu minutažu, kao i Eraković, koji je tek u finišu istrčao na teren.
Postoji mogućnost da se Stanković odluči za nešto ofanzivniju postavku, pa da uz Arnautovića zaigraju Duarte ili Čam, što bi značilo da će Kostov među rezerve. Adut iz rukava u drugom poluvremenu trebalo bi da bude Džej Enem, koji je protiv Novog Pazara izgledao veoma dobro i motivisano na terenu.
Velika pažnja u utorak uveče biće usmerena i ka Deriku Lukasenu, koji se nije proslavio na debiju. Ostavio ga je Stanković van protokola u subotu, ali je na konferenciji za medije najavio da će sutra biti na terenu. Verovatno opet sa Erakovićem u paru. Nesporan je kvalitet reprezentativca Gane, mada se videlo da nije dovoljno uigran sa saigračim, što je i dovelo do nesporazuma sa Mateusom pred gol Hapoela. Očekivalo se da će Lukasen biti u timu protiv Novog Pazara, nije, ali sigurno su mu protekli dani pomogli da kroz treninge uhvati ritam sa ekipom.
Očekivana startna postava Crvene zvezde za revanš sa Hapoel Ber Ševom: Mateus - Seol, Lukasen, Eraković, Tiknizjan - Krunić, Abu Fani - Bukari, Kostov, Ivanić - Arnautović.