ZVEZDA - TIM ZA HAPOEL: Arnautović preuzima odgovornost, ostatak ekipe kao u Mađarskoj

Pre šest dana u Sombathelju izabranici Dejana Stankovića generalno su izgledali veoma slabo - nepovezano, neorganizovano, s mnogo individualnih, pa i neiznuđenih grešaka. Pripisao je to Zvezdin trener slabom danu, pa je sada na njemu i igračima da to potvrde i odigraju mnogo bolje.

Utisak je da Crvena zvezda ima bolji tim od Hapoela, svakako mnogo iskusniji, ali moraće da odigra odlučnije i koncentrisanije nego u prvom susretu da bi opravdala ulogu favorita. I to baš velikog, imajući u vidu odnos kvota (1.30 pobeda Crvene zvezde, 9.00 pobeda Hapoela).

(©Starsport)

Iako je u prvoj utakmici bilo mnogo grešaka, ne očekuje se da Dejan Stanković u velikoj meri menja startnu postavu. Nije poznat kao trener koji posle jedne slabe partije kažnjava igrača izbacivanjem iz tima. Više voli da ukaže poverenje i pruži novu šansu, pa se tako ponovo od početka očekuju Abu Fani i Kostov, koji su u subotu protiv Novog Pazara imali umanjenu minutažu, kao i Eraković, koji je tek u finišu istrčao na teren.

Postoji mogućnost da se Stanković odluči za nešto ofanzivniju postavku, pa da uz Arnautovića zaigraju Duarte ili Čam, što bi značilo da će Kostov među rezerve. Adut iz rukava u drugom poluvremenu trebalo bi da bude Džej Enem, koji je protiv Novog Pazara izgledao veoma dobro i motivisano na terenu.

Velika pažnja u utorak uveče biće usmerena i ka Deriku Lukasenu, koji se nije proslavio na debiju. Ostavio ga je Stanković van protokola u subotu, ali je na konferenciji za medije najavio da će sutra biti na terenu. Verovatno opet sa Erakovićem u paru. Nesporan je kvalitet reprezentativca Gane, mada se videlo da nije dovoljno uigran sa saigračim, što je i dovelo do nesporazuma sa Mateusom pred gol Hapoela. Očekivalo se da će Lukasen biti u timu protiv Novog Pazara, nije, ali sigurno su mu protekli dani pomogli da kroz treninge uhvati ritam sa ekipom.

Očekivana startna postava Crvene zvezde za revanš sa Hapoel Ber Ševom: Mateus - Seol, Lukasen, Eraković, Tiknizjan - Krunić, Abu Fani - Bukari, Kostov, Ivanić - Arnautović.