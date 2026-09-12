Lando Noris prvi do Čola Simeonea
Vreme čitanja: 2min | sub. 12.09.26. | 17:46
Aktuelnom šampionu Formule 1 pol-pozicija u Madridu posle fantastičnog kruga u finišu kvalifikacija
Igra Atletiko Madrid u nedelju protiv Real Sosijedada u gostima, ali pre puta u Baskiju, Dijego Simeone imao je nešto drugačiju obavezu od uobičajenih fudbalskih. Argentinski trener angažovan je kao promoter trke Formule 1 koja se posle više od četiri decenije vratila u prestonicu Španije, a zadatak mu je bio da uruči priznanje pobedniku u kvalifikacijama na Madringu. Bio je to vozač Meklarena i aktuelni šampion Lando Noris.
Britanac iz Bristola zablistao je u finišu kvalifikacija i, po ličnoj tvrdnji, jednim od najbržih krugova u svojoj karijeri stigao do vodeće pozicije za nedeljnu trku (15.00). Do 19. pol-pozicije u karijeri Noris je stigao sa vremenom 1:31.824.
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Interesantno je da 26-godišnji vozač u prvom trenutku uopšte nije bio svestan podviga, mislio je da ga je greška u poslednjoj krivini koštala prvog mesta, međutim, brzo su ga obradovali preko timskog radija.
Iza branioca trofeja startovaće prvi kandidat za preuzimanje trona, Andrea Antoneli, koji je u svom Mercedesu bio svega 11 stotinki sporiji. Treće mesto pripalo je Maksu Verstapenu, četvrti je Luis Hamilton, a peti njegov timski kolega u Ferariju, Šarl Lekler.
U prvih 10 našli su se još, redom, Džordž Rasel (Mercedes), Oskar Pjastri (Meklaren), Lijam Loson (Red Bul), Franko Kolapinto (Alpin) i Arvid Lindblad (Rejsing Buls).
Staza u Madridu tokom trodnevnih treninga pokazala se kao vrlo nezgodna za preticanje, međutim, činjenica da mladi Andrea Kimi Antoneli vozi fantastično ove sezone nagoveštava da nas u nedelju od 15 časova čeka mnogo uzbuđenja. Italijan je u generalnom plasmanu prvi sa 267 bodova, 66 više od Džordža Rasela. Sledi Luis Hamilton sa 191, dok je Lando Noris četvrti sa 171 i biće čudo ukoliko uspe da ponovi uspeh iz prošle sezone.