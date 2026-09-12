Lando Noris prvi do Čola Simeonea

Igra Atletiko Madrid u nedelju protiv Real Sosijedada u gostima, ali pre puta u Baskiju, Dijego Simeone imao je nešto drugačiju obavezu od uobičajenih fudbalskih. Argentinski trener angažovan je kao promoter trke Formule 1 koja se posle više od četiri decenije vratila u prestonicu Španije, a zadatak mu je bio da uruči priznanje pobedniku u kvalifikacijama na Madringu. Bio je to vozač Meklarena i aktuelni šampion Lando Noris.

Britanac iz Bristola zablistao je u finišu kvalifikacija i, po ličnoj tvrdnji, jednim od najbržih krugova u svojoj karijeri stigao do vodeće pozicije za nedeljnu trku (15.00). Do 19. pol-pozicije u karijeri Noris je stigao sa vremenom 1:31.824.