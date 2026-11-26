Selektorka reprezentacije Srbije Sandra Kolaković sumirala je utiske posle poraza.

„Odlično smo otvorili utakmicu i imali dobru igru u odbrani koja nas nam je dala sigurnost da i u napadu budemo efikasni. Važno je što sam videla stvari na kojima treba da radimo, zato što smo početkom drugog poluvremena napravili veliki broj tehničkih grešaka. Potrebno nam je još vremena za navikavanje, jer smo pravile greške i u odbrani i to moramo da ispratimo. Imali smo i hendikep na rotaciji bekova jer Aleksandra Vukajlović nije mogla da igra zbog problema sa kolenom, a onda ni Aleksandra Vasić. Igrale smo u visokom tempu na čemu insistiram, tako da je i to uzelo danak“, rekla je Sandra Kolaković.

Srbija: Bojičić 1, Fajfrić, Knežević 1, Kubina, Mančić 1, Milosavljević 3, Petković, Radević, Simić (Marija), Simić (Tijana) 1, Skrobić 4, Stamenić 2, Stamenković 1, Stanić 4, Stojanović, Vasić 4.

Švajcarska: Albreht 6, Alter 3, Bauman 5, Brunet 5, Buher 7, Koker, Emeneger 1, Erni 1, Gauči, Harc, Hajncer, Ker, Kuratli, Riner, Šerer, Šnider.