LUDI TIKET, četvrtak, 72.255 dinara: Hokejaška nirvana

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao

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Najveća drama viđena je u večernjem terminu od 17.30, kada su se paralelno lomila čak tri para, ali su Soči i Lada (3:4), kao i Luko i Kalpa (4:1), bez većih problema ispoštovali tip. Nešto više strpljenja bilo je potrebno u duelu Lige šampiona između Saipa i Pardubica (2:3), gde je odlučujući peti pogodak pao u poslednjoj deonici. Tačku na ovaj majstorski tiket stavili su Keln i Liberec (4:2), čime je zaokruženo savršeno kladioničarsko veče u Ulici Vojislava Ilića.

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Mozzart RELAX donosi potpuno novu dimenziju u svet sportskog klađenja, omogućavajući igračima da osiguraju dobitak i pre nego što se utakmica završi. Glavna prednost ove opcije je automatsko priznavanje tipa kao dobitnog onog trenutka kada ekipa na koju ste se kladili ostvari ubedljivo vođstvo – tačnije, 2 gola prednosti u fudbalu ili 16 poena razlike u košarci. Jednom kada se ovaj uslov ispuni, kasniji preokreti i krajnji ishod meča postaju potpuno nevažni za vaš status na tiketu. Ova pogodnost se primenjuje na klasično klađenje na pobednika meča, dok u fudbalskoj ponudi važi i za igru na golove, kao i za prelaze 1-1 i 2-2. Zahvaljujući tome, igrači mogu bez stresa da prate završnice utakmica, jer je njihov profit već bezbedan i zaključan.