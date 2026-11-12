LUDI TIKET, četvrtak, 72.255 dinara: Hokejaška nirvana
Vreme čitanja: 2min | čet. 12.11.26. | 08:13
Tiket odigran u Ulici Vojislava Ilića dokazuje da fudbal ne mora da bude osnovno sredstvo koje će da iznese tiket
Pravi hokejaški spektakl i hrabra odluka na uplatnom mestu Mozzart kladionice u Ulici Vojislava Ilića doneli su igraču fantastičan dobitak od 72.255 dinara na ulog od 2.800 dinara. Umesto jurenja konačnih ishoda, kladilac se odlučio za čistu ofanzivu i na svih sedam parova gađao istu igru – više od 4,5 golova na meču. Uz ukupnu kvotu 23,46 i dodatnu vrednost u iznosu od 6.567 dinara koju donosi SUPER MULTI BONUS, ova strategija se pokazala kao pun pogodak.
Analiza tiketa otkriva da je ključ uspeha ležao u odličnoj proceni efikasnih liga, od ruskog MHL-a i KHL-a, pa sve do finske elite i hokejaške Lige šampiona. Sve je krenulo glatko u popodnevnim satima kada su mladi sastavi Belih Medveda i AKM-a probili granicu tačno sa pet golova (4:1), dok su Reaktor i Staljnie Lisi priredili pravu goleadu (2:7). Sličan scenario viđen je i u češkoj drugoj ligi na meču Sokolov – Tabor (2:3), gde su mreže mirovale tek toliko da granica bude prebačena u trećoj trećini.
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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao
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Najveća drama viđena je u večernjem terminu od 17.30, kada su se paralelno lomila čak tri para, ali su Soči i Lada (3:4), kao i Luko i Kalpa (4:1), bez većih problema ispoštovali tip. Nešto više strpljenja bilo je potrebno u duelu Lige šampiona između Saipa i Pardubica (2:3), gde je odlučujući peti pogodak pao u poslednjoj deonici. Tačku na ovaj majstorski tiket stavili su Keln i Liberec (4:2), čime je zaokruženo savršeno kladioničarsko veče u Ulici Vojislava Ilića.
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Mozzart RELAX donosi potpuno novu dimenziju u svet sportskog klađenja, omogućavajući igračima da osiguraju dobitak i pre nego što se utakmica završi. Glavna prednost ove opcije je automatsko priznavanje tipa kao dobitnog onog trenutka kada ekipa na koju ste se kladili ostvari ubedljivo vođstvo – tačnije, 2 gola prednosti u fudbalu ili 16 poena razlike u košarci. Jednom kada se ovaj uslov ispuni, kasniji preokreti i krajnji ishod meča postaju potpuno nevažni za vaš status na tiketu. Ova pogodnost se primenjuje na klasično klađenje na pobednika meča, dok u fudbalskoj ponudi važi i za igru na golove, kao i za prelaze 1-1 i 2-2. Zahvaljujući tome, igrači mogu bez stresa da prate završnice utakmica, jer je njihov profit već bezbedan i zaključan.