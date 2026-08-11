Luka Bošković peti u Evropi, Tentoglu stigao Hajke Dreksler
Vreme čitanja: 2min | uto. 11.08.26. | 23:08
Odličan nastup mladog srpskog atletičara u skoku udalj
Petorica od prve šestorice na svetskoj listi u skoku udalj za 2026. godinu dolaze iz Evrope i zato je takmičenje muškaraca u ovoj disciplini unapred proglašeno jednim od najuzbudljivijih nadmetanja na Evropskom prvenstvu u Birmingemu. Završiti u takvoj konkurenciji kao peti, na svom debiju na tako velikoj sceni, sjajan je rezultat za mladog srpskog takmičara Luku Boškovića.
On je skokom od 8,08 metara u poslednjoj, šestoj seriji stigao do pozicije pet, ostavivši iza sebe sedmoricu finalista, mneđu njima i Italijana Incolija, jedinog koji je u jučerašnjim kvalifikacijama imao boji rezultat od Srbina. Ipak, juče je vetar duvao takmičarima u leđa, a ove večeri u prsa, pa su izostale velike daljine.
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Najdužu je, očekivano, ostvario Miltijadis Tentoglu, koji je osvojio četvrto uzastopno evropsko zlato i izjednačio takav podvig Nemice Hajke Dreksler u ovoj disciplini. Njegov najbolji skok 8,44 metra ostvaren je u četvrtoj seriji, u naredne dve Grk nije ni izlazio na zaletište. Priliku da ga prestigne imao je Simon Ehamer, koji je jedno vreme bio i vodeći skokom od 8,29 metara iz druge serije, ali mu je to ostao najbolji rezultat ove večeri. Portugalac Balde je skokom u poslednoj seriji od 8,18 pravo niotkuda izbio na treću poziciju, ali je ipak ostao bez bronze, jer ga je svojim poslednjim skokom nadmašio Bugarin Božidar Sarabojukov (8,26).
No, da se vratimo na Luku. Krenuo je od 7,91, bio na deobi trećeg mesta posle prve serije, pa je popravio rezultat (7,94), a pokvario plasman. Tek u petom pokušaju preskočio je osam metara (8,03), u poslednjoj je imao najbolji skok i zauzeo sjajno, peto mesto. Rezultat iz kvalifikacija (8,33) odveo bi ga ove večeri do srebnrne medalje, ali već smo objasnili da vremenski uslovi nisu dozvolili takve daljine.
Sinančević juče osmi, Bošković ove večeri peti. Čekamo finale Ivane Španović u četvrtak, čekamo iza toga i Angelinu Topić i Adrianu Vilagoš. Čekamo medalje, jer nekako kao da nam se smeše...