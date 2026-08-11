Luka Bošković peti u Evropi, Tentoglu stigao Hajke Dreksler

Najdužu je, očekivano, ostvario Miltijadis Tentoglu, koji je osvojio četvrto uzastopno evropsko zlato i izjednačio takav podvig Nemice Hajke Dreksler u ovoj disciplini. Njegov najbolji skok 8,44 metra ostvaren je u četvrtoj seriji, u naredne dve Grk nije ni izlazio na zaletište. Priliku da ga prestigne imao je Simon Ehamer, koji je jedno vreme bio i vodeći skokom od 8,29 metara iz druge serije, ali mu je to ostao najbolji rezultat ove večeri. Portugalac Balde je skokom u poslednoj seriji od 8,18 pravo niotkuda izbio na treću poziciju, ali je ipak ostao bez bronze, jer ga je svojim poslednjim skokom nadmašio Bugarin Božidar Sarabojukov (8,26).

No, da se vratimo na Luku. Krenuo je od 7,91, bio na deobi trećeg mesta posle prve serije, pa je popravio rezultat (7,94), a pokvario plasman. Tek u petom pokušaju preskočio je osam metara (8,03), u poslednjoj je imao najbolji skok i zauzeo sjajno, peto mesto. Rezultat iz kvalifikacija (8,33) odveo bi ga ove večeri do srebnrne medalje, ali već smo objasnili da vremenski uslovi nisu dozvolili takve daljine.

Sinančević juče osmi, Bošković ove večeri peti. Čekamo finale Ivane Španović u četvrtak, čekamo iza toga i Angelinu Topić i Adrianu Vilagoš. Čekamo medalje, jer nekako kao da nam se smeše...