Luka Bošković u finalu Evropskog prvenstva

Debituje 20-godišnji Luka Bošković na Evropskom prvenstvu u atletici i već se sjajno predstavio publici u Birmingemu. Sa ličnim rekordom od 8,33 metara plasirao se u finale skoka udalj. Za medalju će se takmičiti u utorak od 20.16 po našem vremenu.

Boškovićev skok je za 12 centimetara kraći od nacionalnog rekorda koji je još 1975. godine u Montrealu postavio Nenad Stekić, ali može mladi atletičar da se pohvali da je ostvario bolji rezultat nego dvostruki olimpijski šampion Miltijadis Tentoglu. Grk je preskočio 8,26 metara, a jedini bolji od Srbina danas je bio Italijan Frančesko Etore Inzoli i to za samo jedan centimetar (8,34).