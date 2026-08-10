Luka Bošković u finalu Evropskog prvenstva
Vreme čitanja: 1min | pon. 10.08.26. | 14:18
Mladi srpski atletičar skočio dalje od dvostrukog olimpijskog šampiona
Debituje 20-godišnji Luka Bošković na Evropskom prvenstvu u atletici i već se sjajno predstavio publici u Birmingemu. Sa ličnim rekordom od 8,33 metara plasirao se u finale skoka udalj. Za medalju će se takmičiti u utorak od 20.16 po našem vremenu.
Boškovićev skok je za 12 centimetara kraći od nacionalnog rekorda koji je još 1975. godine u Montrealu postavio Nenad Stekić, ali može mladi atletičar da se pohvali da je ostvario bolji rezultat nego dvostruki olimpijski šampion Miltijadis Tentoglu. Grk je preskočio 8,26 metara, a jedini bolji od Srbina danas je bio Italijan Frančesko Etore Inzoli i to za samo jedan centimetar (8,34).
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U finale su se plasirali i Euzebio Kaseres (Španija), Božidar Sarabojukov (Bugarska), Haime Gera (Španija), Simon Ehamer (Švajcarska), Lester Leskaj (Španija), Žerson Balde (Portugalija), Jani Sampson (Belgija), Arči Jeo (Velika Britanija) i Petr Majndlšmid (Češka).
Naš takmičar je do sjajnog skoka došao u trećoj seriji, prethodno je imao prestup u prvoj i 8,04 metara u drugoj.
Za eventualni podvig u finalu Bošković će verovatno morati još bolje, pošto je Tentogluov najbolji skok ove sezone, ujedno i lični rekord, čak 8,66 metara. Ehamer je skočio 8,51, Sarabojukov 8,49, Balde 8,46... Svakako, prilika da bude u njihovom društvu je već velika stvar za Luku Boškovića. I to kao debitant na Prvenstvu Evrope.