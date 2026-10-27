Lukić sipao, Filipović skidao i u kontri: Kragujevčani razneli Brešu – gaze ka Top 8

Kragujevčani su u ovoj fazi sezone prethodnih godina znali da trokiraju, međutim, u tekućoj je slika sasvim drugačija: koncentracija ne pada. Pobeda na premijeri, pa i nad Brešom – 18:8.

Nisu bitni samo bodovi, bitan je i način. Radnički je bio surov večeras u Šumadiji, razneo je Italijane i nagovestio im da će teško među najboljih osam u Ligi šampiona, ako se u narednim sedmicama nešto drastično ne promeni...

Uroš Stevanović odlučio je da van protokola ostavi Nikolu Murišića i Viktora Rašovića, a da se među stativama od starta nađe Radoslav Filipović. Imao je u ranoj fazi dve odbrane kada je protivnik isplivao kontranapad, a sve skupa šest do poluvremena. Bio je na učinku od 60 odsto odbranjenih šuteva do odlaska na odmor, dizao je ekipu kada je prolazila kroz malu krizu, da bi usledila kanonada.

Sipali su iz svih pozicija Nikola Lukić (najefikasniji u domaćem timu sa četiri gola) i Nikola Dedović, bili su pokretačku snaga u napadu tokom većeg dela utakmice i umnogome su bilo zaslužni za to što je Radnički već sredinom treće deonice mogao da nakrivi kapu.

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao

Do tada je kaparisao pobedu, uprkos tome što su vrlo brzo dva isključenja zaradilo Angelos Vlahopulos i Andrija Prlainović, jer njihov boravak van bazena poprilično može da utiče na kreaciju.

Ali, nje danas nije nedostajalo. Bilo je dodavanja na dva metra za Josipa Vrlića i Duška Pijetlovića, kreiranih situacija za Valika Dadvanija i Savu Ranđelovića, brzih dodavanja na krilo za Strahinju Rašovića posle faula...

Breša je u Kragujevcu ubijena u pojam! Mučila se u pojedinim trenucima i da pogleda ka golu, a jedino koji povremeno uspevali da pronađu put do mreže bili su Oliver Lajnveber i Stefano Đerato. Premalo za bilo šta – Italijani su doživeli debakl, pukli su po šavovima. I nalaze se u nezavidnoj poziciji, jer nema ni bod posle dva kola, a Radnički i Pro Reko su besprekorni.

RADNIČKI – BREŠA 18:8

(4:3, 7:1, 4:2, 3:2)

Kragujevac

Bazen: SPD Radnički

Sudije: Norbert Erce (Mađarska) i Pau Segurana (Španija)

RADNIČKI: Filipović, S. Rašović 1, Dedović 2, Ranđelović 2, P. Jakšić, Pijetlović 1, Prlainović, N. Jakšić, Vrlić 1, Vapenski 2, Vlahopulos 2, Lukić 4, Marcelić, Dadvani 2. Trener: Uroš Stevanović.

BREŠA: Milani, Del Baso, Ruvenhorst, Lodi, Ferero, Popadić, Gerato 3, Kutajar, Alesiani, Lajnveber 5, De Simone, Giri, Korente, Foresti. Trener: Alesandro Bovo.

LIGA ŠAMPIONA – 2. KOLO

GRUPA A

Sabadelj – Hanover 12:9

Olimpijakos – Jadran Herceg Novi 14:14, petercima 5:3