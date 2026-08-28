Mačković i Pimenov vicešampioni sveta
Najnovije vesti
Vreme čitanja: 1min | pet. 28.08.26. | 21:13
Posle evropskog zlata stiglo i planetarno srebro
Početkom avgusta srpski dubl skul u sastavu Martin Mačković-Nikolaj Pimenov stigao je do titule prvaka Evrope. Da ovo nije bio samo "incident", već najava velikih rezultata, naš dubl je potvrdio i na najvećoj mogućoj sceni, jer su reprezentativci Srbije postali vicešampioni planete na Svetskom prvenstvu u Amsterdamu.
Naši momci su u finalnoj trci stigli na cilj kao drugoplasirani sa vremenom 6:07.58, što je nešto lošiji rezultat za razliku od onoga od pre četiri nedelje u Varezeu, kada su Mačković i Pimenov stazu izveslali za 6:04.45. Srpski dubl-skul je na ovaj način odbranio medalju osvojenu prošle godine na planetarnom šampionatu i nastavio niz izuzetnih rezultata.
Izabrane vesti
Najsjajnije odličje pripalo je domaćim predstavnicima Melvinu Tvelaru i Simonu van Dropu sa rezultatom 6:04,42, dok je postolje popunila Belgija.
Od starta se videlo da su Mačković i Pimenov spremni da se bore za medalju, ali isto tako nisu mogli da pronađu način da ugroze holandsku posadu. Srpski dubl-skul je na svim prolaznim merenjima suvereno držao drugo mesto i pokušavao da napravi pritisak na domaćine, koji nisu popustili. Na kraju je našim momcima ponestalo snage, a Holandija je to iskoristila i prošla kroz cilj kao prvi, dok je Srbija napravila zaista veliki rezultat ovog leta.