Mačković i Pimenov vicešampioni sveta

Početkom avgusta srpski dubl skul u sastavu Martin Mačković-Nikolaj Pimenov stigao je do titule prvaka Evrope. Da ovo nije bio samo "incident", već najava velikih rezultata, naš dubl je potvrdio i na najvećoj mogućoj sceni, jer su reprezentativci Srbije postali vicešampioni planete na Svetskom prvenstvu u Amsterdamu.

Naši momci su u finalnoj trci stigli na cilj kao drugoplasirani sa vremenom 6:07.58, što je nešto lošiji rezultat za razliku od onoga od pre četiri nedelje u Varezeu, kada su Mačković i Pimenov stazu izveslali za 6:04.45. Srpski dubl-skul je na ovaj način odbranio medalju osvojenu prošle godine na planetarnom šampionatu i nastavio niz izuzetnih rezultata.