Makedonci pomno prate krah Partizana: Damjanovića mami Vardar, a Lumbrosa Pelister

Raspad sistema u domu crno-belih rukometaša - odlazak predsednika Miljana Žugića, raspuštanje Upravnog odbora, novca nema, plata neće biti u skorije vreme... Sidro je digao španski trener Raul Gonzales koji je raskinuo saradnju koja je važila do juna 2028. godine.

I rukometaši srpskog šampiona se spremaju za odlaske, samo je pitanje da li baš svi mogu da odu... Prvi odlazak je već gotov – Miloš Kos se, kako saznaje Mozzart Sport, vraća u Bundesligu, pojačaće redove „fenjeraša“ Veclara, dok bi i ostali, pre svega stranci, mogli uskoro da napuste crno-beli tabor.