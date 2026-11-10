Makedonci pomno prate krah Partizana: Damjanovića mami Vardar, a Lumbrosa Pelister
Vreme čitanja: 2min | uto. 10.11.26. | 08:20
Očekuju se odlasci kao na traci crno-belih rukometaša narednih dana. Većina bi mogla da se preseli kod naših južnih komšija
Raspad sistema u domu crno-belih rukometaša - odlazak predsednika Miljana Žugića, raspuštanje Upravnog odbora, novca nema, plata neće biti u skorije vreme... Sidro je digao španski trener Raul Gonzales koji je raskinuo saradnju koja je važila do juna 2028. godine.
I rukometaši srpskog šampiona se spremaju za odlaske, samo je pitanje da li baš svi mogu da odu... Prvi odlazak je već gotov – Miloš Kos se, kako saznaje Mozzart Sport, vraća u Bundesligu, pojačaće redove „fenjeraša“ Veclara, dok bi i ostali, pre svega stranci, mogli uskoro da napuste crno-beli tabor.
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Najbolji makedonski klubovi – Vardar, Ohrid, Eurofarm Pelister i Alkaloid, pomno prate raspad srpskog šampiona. Ne bi bilo iznenađenje da mnogi završe kod naših južnih komšija koji imaju najjaču ligu na Balkanu, ali i šire.
Petak, 20.45: (10,0) Srbija (6,50) Nemačka (1,30)
Kako saznaje Mozzart Sport, Aljoša Damjanović je na meti Vardara. Ponuđen je bio i Zagrebu, ali je povremeni srpski reprezentativac, koji je ove sezone bio u nemilosti kod sada već bivšeg trenera crno-belih Raula Gonzalesa, još uvek i selektora Orlova, mogao put Skoplja u tabor šampiona ove zemlje. Posao nije završen, ali postoje dobri izgledi da snažni levi/srednji bek bude pojačanje za tim Ivana Čupića u borbi za domaće trofeje, ali i Ligu Evrope, posle ispadanja crveno-crnih iz Lige šampiona i pored odličnog utiska u elitnom takmičenju.
Najbolji igrač Partizana ove sezone, srednji bek Joav Lumbroso, mogao bi južnije od Skoplja, u tabor Eurofarm Pelistera. Tim Lina Červara nije oduševio u dosadašnjem toku sezone, pa je potrebna „sveža krv“, a Izraelac bi, čini se, savršeno uklopio u ekipu Bitoljčana. Lumbroso ima ponude i iz Francuske i nema sumnje da će sigurno da napusti crno-beli tabor narednih dana. Odigrao je odlično i za svoju reprezentaciju koja je u subotu senzacionalno pobedila Sloveniju u gostima u drugom kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2028. godine.
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Lumbroso je i krajem prošle godine bio na meti Bitoljčana, ali je Partizan dobio bitku za tada igrača Dinama iz Bukurešta. Na premijeri ove sezone Regionalne lige, Lumbroso je bio najbolji pojedinac crno-belih upravo u Bitolju, kada su zeleno-beli ubedljivo slavili pred svojim navijačima.
Teški dani crno-belih, a narednih dana se očekuju odlasci kao na traci...