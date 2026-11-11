Medić pred borbu sa Holandom: Znate kako prolaze oni koji mnogo pričaju, obično dobiju udarac po faci
Vreme čitanja: 2min | sre. 11.11.26. | 17:55
Srpski borac u subotu će pokušati da stigne do pete uzastopne pobede u UFC-u
Sve je bliži novi nastup Uroša Medića, koji će u subotu pokušati da stigne do devete pobede u UFC-u, a pete uzastopne. Ovog puta naspram njega će stajati 15. rangirani Kevin Holand koji iza sebe ima 29 nastupa u najjačoj svetskoj organizaciji.
Uoči borbe u Medison Skver gardenu, srpski borac govorio je za "Full Send MMA" o predstojećoj borbi, ali se dotakao i jednog od najboljih boraca velter kategorije, Ijana Mačada Gerija, o kojem ranije nije imao naročito lepo mišljenje.
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Holand je poznat kao veoma izdržljiv borac, kojeg niko u karijeri nije uspeo da nokautira na klasičan način. U 44 profesionalna meča samo dva puta je poražen tehničkim nokautom, oba puta nakon prekida između rundi.
"Čvrst je i veoma izdržljiv borac. Iskusan je, pobedio je mnogo kvalitetnih protivnika i svestan sam svega toga. Spreman sam za ono što me čeka. Znate kako prolaze oni koji mnogo pričaju. Obično dobiju udarac po faci“.
Ipak, Medić veruje da može da nokautira Holanda, baš kao što je to ranije uspevao protiv boraca poznatih po izdržljivosti.
"Već sam pobeđivao momke koji nikada ranije nisu bili nokautirani. Omar Morales nikada nije bio nokautiran, a sada više nije u UFC-u. Isto važi i za Metjua Semelsbergera, kojeg pre mene niko nije nokautirao, a ni on više nije deo organizacije. Ne znam da li je Tim Mins ranije bio nokautiran jednom ili najviše dva puta. Bilo je mnogo takvih boraca koje niko ranije nije uspeo da nokautira, a ja sam ih slao na pod.
Pored predstojećeg okršaja, jedna od tema razgovora bio je i Ijan Mačado Geri, koji je prihvatio borbu protiv slabije rangiranog Jaroslava Amosova. Medić je ranije otvoreno kritikovao irskog borca, ali sada priznaje da je Geri svojim nastupima zaslužio mnogo više poštovanja.
"Moramo da mu odamo priznanje, zaslužio je to. Bori se protiv veoma teških protivnika i njegov niz je neverovatan. Gubio je odlukom sudija od nekih od najboljih boraca u kategoriji. Mislim da niko ne može ništa loše da kaže o njegovim borilačkim kvalitetima. Kritike se uglavnom odnose na način na koji se ponaša van oktagona".
Posebno je istakao koliko je Irac napredovao od trenutka kada ga je prvi put pozvao na međusobni okršaj, pa se osvrnuo i na njegov poraz od Islama Mahačeva u borbi za titulu.
"Verovatno je mogao da pobedi u borbi za pojas da je pokazao malo više odlučnosti i ubilačkog instinkta. Neverovatno je koliko je napredovao. Na početku karijere sam tražio borbu sa njim, jer nisam smatrao da može da mi parira. Sada je nadmašio moja očekivanja, a verovatno i očekivanja svih ostalih. Njegove borilačke veštine su zaista na veoma visokom nivou".