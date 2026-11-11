Medić pred borbu sa Holandom: Znate kako prolaze oni koji mnogo pričaju, obično dobiju udarac po faci

MOZZART RELAX radi za tebe – Jedan gol do 10. minuta i dva gola do 65. minuta, i tip “prvo poluvreme 2+” je prolazan

Holand je poznat kao veoma izdržljiv borac, kojeg niko u karijeri nije uspeo da nokautira na klasičan način. U 44 profesionalna meča samo dva puta je poražen tehničkim nokautom, oba puta nakon prekida između rundi.

"Čvrst je i veoma izdržljiv borac. Iskusan je, pobedio je mnogo kvalitetnih protivnika i svestan sam svega toga. Spreman sam za ono što me čeka. Znate kako prolaze oni koji mnogo pričaju. Obično dobiju udarac po faci“.

Ipak, Medić veruje da može da nokautira Holanda, baš kao što je to ranije uspevao protiv boraca poznatih po izdržljivosti.

"Već sam pobeđivao momke koji nikada ranije nisu bili nokautirani. Omar Morales nikada nije bio nokautiran, a sada više nije u UFC-u. Isto važi i za Metjua Semelsbergera, kojeg pre mene niko nije nokautirao, a ni on više nije deo organizacije. Ne znam da li je Tim Mins ranije bio nokautiran jednom ili najviše dva puta. Bilo je mnogo takvih boraca koje niko ranije nije uspeo da nokautira, a ja sam ih slao na pod.