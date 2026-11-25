Program kroz redovne radionice, konsultacije i obuke trenera pruža igračicama praktične veštine za emocionalnu regulaciju, održavanje fokusa, lakše suočavanje sa pritiskom i izgradnju psihološki bezbednog i podsticajnog timskog okruženja.

“Projekat GameMind je od izuzetne važnosti za Srpski rukometni savez, jer nam pruža mogućnost da radimo sa svim reprezentativnim selekcijama. Kroz individualne i grupne razgovore direktno utičemo na izgradnju ličnosti igračica, jačanje neophodnog samopouzdanja, ali i na njihovo bolje međusobno upoznavanje i funkcionisanje samog tima. U zajedničkom radu sa psihologom Jovanom Trbojević Jocić već primećujemo napredak, a povezanost grupe je iz okupljanja u okupljanje sve bolja. Zaista uživamo u ovom projektu i nadamo se da ćemo biti deo još mnogih sličnih inicijativa, jer je rad sa psihologom, kako na ličnom tako i na timskom planu, prioritet za nas kao Savez”, rekla je generalna menadžerka svih ženskih reprezentativnih selekcija Andrea Lekić.

Uključivanjem u projekat „GameMind“, koji okuplja sportske klubove, organizacije i stručnjake iz Srbije, Italije, Španije i Severne Makedonije, Srpski rukometni savez nastavlja da postavlja standarde u sveobuhvatnom razvoju svojih selekcija, pripremajući naše reprezentativke za najveće međunarodne izazove, kako na terenu, tako i van njega.

Projekat „GameMind – Izgradnja mentalne snage u sportu“ sufinansiran je sredstvima Evropske unije kroz program Erazmus+ Sport.