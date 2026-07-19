Milić predvodnik nove Vojvodine
Vreme čitanja: 2min | ned. 19.07.26. | 08:46
Desni bek i naredne sezone u crveno-belom dresu Novosađana
Najavili smo još prošlog meseca da je Milan Milić predviđen da naredne sezone bude lider nove Vojvodine. Iskusni desni bek je i zvanično predstavljen na Slanoj bari da ostaje i naredne sezone u crveno-belom dresu Novosađana.
Milić je imao mnogo problema u dosadašnjoj karijeri. Zbog povrede ligamenata kolena je godinu dana pauzirao. Sporo se vraćao u formu, ali je u drugom delu prošle sezone najavio da se vraća u ritam, da bi u budućnosti trebalo da bude ključni igrač novog kormilara Milutina Lučića. Delio je minute na desnom beku sa Japancem Jugom Enomotom koji je otišao u Đer.
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Nekadašnji reprezentativac Srbije je u Vojvodini stigao u jesen 2022. godine posle neuspešne avanture u Zagrebu. Pre toga je dve godine proveo u Nantu, a afirmisao se u Metaloplastici.
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Pre Milića, Vojvodina je potvrdila da u crveno-belom ostaju i pivotmen Branko Predović, desno krilo Fran Mileta i golman Luka Arsenić. Od prošlogodišnjeg sastava ostaje i kapiten Marko Srdanović, levi bek Vojin Čabrilo, desno krilo Luka Lazić i talentovani čuvar mreže Kosta Dizdar. Posle propuštene sezone zbog operacije ramena, u tim se vraća levi bek Đorđe Draško koji bi trebalo da potvrdi raskošni talenat i uz Milića bude lider Novosađana.
Od novajlija, Vojvodina je potvrdila dolazak nekadašnjeg juniorskog reprezentativca, pivotmena Luke Panića iz Kikinde, dok je sve dogovoreno sa bekovima, Danilom Radovićem i Slovencem Nikom Ćirovićem. Na meti je i levi bek Spačve Marko Vignjević, ali Vinkovčani traže veliko obeštećenje za bivšeg juniorskog reprezentativca Srbije.
Vojvodina je, nažalost, po srpski rukomet, odustala od igranja Lige Evrope iako je Srbija imala rezervisano mesto u tom takmičenju, pa se zbog finansijskih problema koji još nisu rešeni, spustila u EHF kup koji je osvojila 2023. godine.
Vojvodina je znatno podmladila tim za narednu sezonu. Dres Vojvodine više neće nositi Mladen Krsmančić (Loznica), Matija Nikolić (Olimpijakos), Miljan Vukovljak (Jugović), Miljan Pušica, Bojan Rađenović, Milan Jovanović, Juga Enomoto (Đer) i beloruski golman Vijačeslav Soldatenko, dok je tokom prošle sezone prodat Nekseu talentovani pivotmen Andrija Stankov.
Novosađani naredne nedelje počinju pripreme na Slanoj bari, a od 1. avgusta se sele na Zlatibor.