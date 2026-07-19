Milić predvodnik nove Vojvodine

Najavili smo još prošlog meseca da je Milan Milić predviđen da naredne sezone bude lider nove Vojvodine. Iskusni desni bek je i zvanično predstavljen na Slanoj bari da ostaje i naredne sezone u crveno-belom dresu Novosađana.

Milić je imao mnogo problema u dosadašnjoj karijeri. Zbog povrede ligamenata kolena je godinu dana pauzirao. Sporo se vraćao u formu, ali je u drugom delu prošle sezone najavio da se vraća u ritam, da bi u budućnosti trebalo da bude ključni igrač novog kormilara Milutina Lučića. Delio je minute na desnom beku sa Japancem Jugom Enomotom koji je otišao u Đer.