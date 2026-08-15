Milica Gardašević bez finala u skoku udalj
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Vreme čitanja: 1min | sub. 15.08.26. | 14:36
Za plasman u finale potrebno je bilo ili da se preskoči dužina od 6,80 metara
Srpska atletičarka Milica Gardašević nije uspela da se plasira u finale u skoku udalj na Evropskom prvenstvu u Birmingemu, pošto je u današnjim kvalifikacijama zauzela 19. mesto.
Za plasman u finale potrebno je bilo ili da se preskoči dužina od 6,80 metara, ili da se završi na nekoj od prvih 12 pozicija. Gardašević je završila kao 19. sa rezultatom od 6,50 metara.
Najbolji rezultat ostvarila je Nemica Malaika Mihambo sa rezultatom od 7,10 metara.
Finale je na programu u nedelju od 21.05.
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