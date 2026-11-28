Mogu Stilersi i bez Rodžersa: Granitna odbrana pregazila Boa Niksa
Vreme čitanja: 2min | sub. 28.11.26. | 08:26
Pitsburg pobedio Denver sa 27:5 u 12. kolu NFL šampionata
Burno je bilo prethodnih dana u Pitsburgu. Posle zamena kvorterbeka, a kasnije i otkaza za velikog, legendarnog Erona Rodžersa, svi su otpisali Stilerse, ali Čelični su se probudili i pregazili u Pensilvaniji Denver Bronkose sa 27:5 u 12. kolu NFL šampionata i izjednačili se sa Sinsinati Bengalsima na čelu Severa AFC-a.
Mejson Rudolf je zamenio četvorostrukog MVP lige, bio je solidan, bacio je jedan sjajan pas sa centra ka Di Kej Metkalfu za vođstvo 14:0, ali nije mnogo domaćin igrao kroz vazduh. Samo 15 pokušaja novog startnog kvorterbeka Čeličnih, a devet je kompletirao za 142 jarda.
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Nije Rudolf bio „iks faktor“, nego granitna odbrana koja je tokom celog meča maltretirala kvoterbeka Bronkosa Boa Niksa koji je bacio dva presečena pasa, tri puta je bio „sekovan“, a napravio je i fambl. Posle njegove dve izgubljene lopte su Stilersi poentirali za tačdaun, od kojih je jedno sjajno vraćanje imao sjajni veteran Džejlen Remzi, nekada elitni kornerbek iz šampionskih Los Anđeles Remsa, sada sejfti.
Nedelja, 22.25: (2,15) San Francisko Fortinajners (13,0) Sijetl Sihoks (1,85)
Riko Daudl i Džejlen Voren su solidno trčali, ukupno su prebacili 100 jardi (tačnije 117). Niks je imao jedan od onih mečeva kada nije znao šta ga je snašlo, kada je video duhove od sjajne prednje linije odbrane na čelu s Ti Džej Votom i Kameronom Hejvordom.
Bronkosi nisu iskoristili poraz Kanzasa u Bafalu, pa će sa Čifsima do kraja ligaškog dela sezone da se bore za prvo mesto na Zapadu AFC-a. Pitsburg je ovim trijumfom napravio korak bliže plej-ofu.
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NFL – 12. KOLO
Četvrtak
Los Anđeles Rems – Grin Bej Pekers 26:13 (6:3, 7:10, 7:0, 6:0)
Detroit Lajons - Čikago Bers 35:39 (3:0, 16:10, 7:14, 9:15)
Dalas Kaubojs - Filadelfija Igls 38:39 (14:0, 14:10, 3:7, 7:22)
Petak
Bafalo Bils - Kanzas Siti Čifs 13:10 (0:0, 7:3, 0:7, 6:0)
Pitsburg Stilers - Denver Bronkos 27:5 (14:0, 10:5, 0:0, 3:0)
Nedelja
19.00: (1,40) Hjuston Teksans (14,0) Baltimor Rejvens (3,35)
19.00: (3,10) Indijanapolis Kolts (14,0) Njujork Džajants (1,45)
19.00: (2.70) Majami Dolfins (14,0) Njujork Džets (1,55)
19.00: (1,10) Džeksonvil Džeguars (17,0) Tenesi Tajtens (8,25)
19.00: (1,20) Sinsinati Bengals (15,0) Nju Orleans Sejnts (5,40)
19.00: (1,40) Minesota Vajkings (14,0) Atlanta Falkons (3,35)
22.05: (2,20) Los Anđeles Čardžers (13,0) Nju Ingland Petriots (1,80)
22.25: (2,15) San Francisko Fortinajners (13,0) Sijetl Sihoks (1,85)
22.25: (3,70) Arizona Kardinals (14,0) Vašington Komanders (1,35)
Ponedeljak
02.20: (1,55) Klivlend Brauns (14,0) Las Vegas Rejders (2,70)
Utorak
02.15: (1,70) Tampa Bej Bakanirs (13,0) Karolina Panters (2,40)
***kvote su podložne promenama