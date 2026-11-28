Burno je bilo prethodnih dana u Pitsburgu. Posle zamena kvorterbeka, a kasnije i otkaza za velikog, legendarnog Erona Rodžersa, svi su otpisali Stilerse, ali Čelični su se probudili i pregazili u Pensilvaniji Denver Bronkose sa 27:5 u 12. kolu NFL šampionata i izjednačili se sa Sinsinati Bengalsima na čelu Severa AFC-a.

Mejson Rudolf je zamenio četvorostrukog MVP lige, bio je solidan, bacio je jedan sjajan pas sa centra ka Di Kej Metkalfu za vođstvo 14:0, ali nije mnogo domaćin igrao kroz vazduh. Samo 15 pokušaja novog startnog kvorterbeka Čeličnih, a devet je kompletirao za 142 jarda.