Mučna scena u Šumicama: Teška povreda mladog Stojkovića (VIDEO)
Vreme čitanja: 1min | pet. 09.10.26. | 22:54
Incident u 54. minutu meča Lavovi – Partizan. Mladi rukometaš domaćeg tima dugo ostao da leži na parketu
Muk u Šumicama. Utakmica Lavovi – Partizan u ARKUS ligi imala je do 54. minuta više prijateljski karakter. Znalo se pitanje pobednika (27:40). Međutim, u finišu mučne scene u duelu beogradskih timova.
Posle šuta i gola Belorusa Vladislava Kuleša, desna ruka visokog rukometaša Partizana je ostala ispružena, pa je mladi kadetski reprezentativac Srbije Aleksandar Stojković dobio snažan udarac i ostao je da leži na parketu.
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Prekid je trajao više od 10 minuta, ukazivali su mu pomoć na licu mesta, a onda su došla i kola Hitne pomoći. Mladi Stojković je na nosilima iznet s terena.
Nažalost, Stojkovićevi roditelji su gledali to uživo s tribina Šumica, pa je Aleksandrov otac, Rastko, osvajač srebrne medalje na EP 2012. godine u Beogadu ušao u teren. Emocije i bes su preovladale, pa je pokušao da se obračuna sa Belorusom.
Srećom, tu su bili pribrani igrači i stručni štab obe ekipe, posebno pomoćni trener crno-belih Marko Pavlović, pa su odvojili besnog Rastka Stojkovića.
Sad je najvažnije da Aleksandru Stojkoviću bude dobro...
“Misli našeg tima su sa Aleksandrom Stojkovićem, pivotmenom Lavova, koji je usled nezgodnog udarca i povrede iznet sa terena na nosilima. Rukometni klub Partizan mu želi brz oporavak i povratak na teren”, saopštili su iz tabora srpskog šampiona.
Pogledajte šta se dogodilo u 54. minutu meča u Šumicama!