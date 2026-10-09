Mučna scena u Šumicama: Teška povreda mladog Stojkovića (VIDEO)

Prekid je trajao više od 10 minuta, ukazivali su mu pomoć na licu mesta, a onda su došla i kola Hitne pomoći. Mladi Stojković je na nosilima iznet s terena.

Nažalost, Stojkovićevi roditelji su gledali to uživo s tribina Šumica, pa je Aleksandrov otac, Rastko, osvajač srebrne medalje na EP 2012. godine u Beogadu ušao u teren. Emocije i bes su preovladale, pa je pokušao da se obračuna sa Belorusom.

Srećom, tu su bili pribrani igrači i stručni štab obe ekipe, posebno pomoćni trener crno-belih Marko Pavlović, pa su odvojili besnog Rastka Stojkovića.

Sad je najvažnije da Aleksandru Stojkoviću bude dobro...

“Misli našeg tima su sa Aleksandrom Stojkovićem, pivotmenom Lavova, koji je usled nezgodnog udarca i povrede iznet sa terena na nosilima. Rukometni klub Partizan mu želi brz oporavak i povratak na teren”, saopštili su iz tabora srpskog šampiona.

Pogledajte šta se dogodilo u 54. minutu meča u Šumicama!