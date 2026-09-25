Muka sa Šapčanima, pa rampa od 14 minuta: Radnički ubedljiv na krilima Strahinje Rašovića

Gosti iz Mačve su hrabro otvorili meč i iznenadili favorizovanog domaćina. Posle uvodne prednosti Radničkog, Šapčani su početkom druge deonice vodili sa 6:3. Taj momenat bio je signal za uzbunu u taboru Kragujevčana - usledio je silovit odgovor i serija od 5:0, kojom je domaćin vratio kontrolu nad utakmicom. Šabac se nije predavao, i uspevao je da drži korak do početka treće četvrtine, kada je na semaforu stajalo minimalnih 11:10. Ipak, od tog trenutka u bazenu je postojao samo jedan tim.

Gosti 14 minuta nisu uspeli da zatresu domaću mrežu, Radnički je serijom 8:0 stigao do ubedljive pobede. Strahinja Rašović je bio najefikasniji sa pet postignutih golova, Andrija Prlainović je dao četiri, a Nikola Jakšić sa tri gola. U redovima Šapca najzapaženiji je bio Rodoljub Gajić, koji je četiri puta matirao protivničkog golmana.

RADNIČKI – ŠABAC 19:10 (3:5, 7:3, 4:2, 5:0)

KRAGUJEVAC – Zatvoreni bazen SPD „Radnički“. Sudije: Vuk Milović i Pavle Kiš.

RADNIČKI: Filipović, S. Rašović 5, Dedović 1, Lukić 2, P. Jakšić, Pijetlović 1, Prlainović 4, N. Jakšić 3, Murišić 1, Vapenski 1, Vlahopulos 1, V. Rašović, Marcelić, Dadvani. Trener: Uroš Stevanović.

ŠABAC: Đurović, Novaković Stanojević, Repanović, Lazić, Danković 1, Gajić 4, Moračanin 2, Mačić 1, Baštrica, Stojanović 2, Mićanović, Gošić, Toholj. Trener: Nemanja Ličanin.