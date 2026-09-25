Embape rešio Turke, ali stradalo koleno? Zidan prekinuo niz od 32 godine
Vreme čitanja: 3min | pet. 25.09.26. | 22:58
Trikolorima dovoljan jedan gol za trijumf u Kodžaeliju na startu Lige nacija - 0:1
Više od pet godina prošlo je od poslednje utakmice koju je vodio Zinedin Zidan. Era u Real Madridu završila se pobedom, a novo poglavlje francuskog, reprezentativnog fudbala i nastavak trenerskog rada legendarnog Zizua označen je takođe trijumfalno! Francuska je na startu Lige nacija nije zablistala protiv Turske, ali je svoju sirovu moć pretočila u pobedu na gostujućem terenu - 0:1.
Prvi gol u eri naslednika Didijea Dešana potpisao je Kilijan Embape, ali kako stvari stoje, možda bolje i da ga nije postigao, odnosno da nije ušao u gol šansu iz koje je matirao Ugurčana Čakira. Hladnokrvni fudbalski ubica je neodbranjivo gađao bliži ugao u 54. minutu, ali se prilikom doskoka, deluje ozbiljnije povredio. Osetio je Embape veliki bol u levom kolenu koje ga je proletos mučilo u dresu Real Madrida, svet su obišle slike sa izuzetno bolnom grimasom na licu. Embape je napustio teren, pokušao da se vrati, ali je vrlo brzo ponovo završio na zemlji i u 59. minutu meč se za njega završio.
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Alarmi su se upalili u Real Madridu koji ne proživljava najsrećniji početak sezone u Primeri. Duža pauza Embapea mogla bi ozbiljno da pokvari sezonu Blankosima i zato će do skenera, odnosno rezultata magnetne rezonance, na Santjago Bernabeu biti na iglama. Trikolori će i bez jednog od najboljih golgetera sveta preživeti duel sa Belgijom za tri dana, pa ako bude moralo, i ostatak Lige nacija budući da imaju sijaset čudesnih fudbalera. Primera radi, Usman Dembele je počeo meč kao devetka, Embapea je zamenio Dezire Due, a sa klupe između ostalih, ušao i Bredli Barkola.
Najbolju šansu da zapečati pobedu Francuska je imala u 71. minutu kada je Žil Kunde driblingom bacio na travu Jukseka, potom levicom gađao dalji ugao, ali uprkos promašaju iz zahtevne pozicije, Francuska je uspela da sačuva prednost. To je značilo da je Zidan postao prvi selektor Francuske od 1994. godine i Emea Žakea koji je izvojevao pobedu na debitantskoj utakmici.
Interesantno, obe selekcije su uputile po 12 udaraca u okvir gola rivala, ali je Francuska bila bliža vođstvu do isteka prvog poluvremena. U završnici prvog dela, domaćinu su ozbiljno pretili Rajan Šerki i Majkl Olise. Posle sjajne akcije sa Usmanom Dembeleom, vezista Mančester Sitija je ušao u gol-šansu, ali je gotovo siguran pogodak startom sprečio kapiten Demiral. Sličnu stvar učinio je golman Čakir kada je koji minut kasnije paradom zaustavio karakterističnu kiflu Olisea, levicom u dalji ugao.
Olise je u nastavku meča pronašao način da bude koristan svom timu i to onime što najbolje radi - završnim pasom. Spojio je sa golom Embape, a nakon što je as Reala zatresao mrežu, Bajernov plejmejker postao je najbrži reprezentativac Francuske koji je došao do deset asistencija (26 utakmica) još od 1991. godine i Kristijana Pereza (15 mečeva).
Majk Menjan nije imao previše posla na golu Francuske, odbrana u tandemu Upamekano, Lakroa, sa Lepolom i Kundeom kao bekovima dobro je funkcionisala, a Upamekano može da se pohvali da Francuska 22. put nije primila gol na poslednje 33 utakmice koje je štoper Bajerna počeo.
LIGA NACIJA, A DIVIZIJA – 1. KOLO
Petak
GRUPA 1
Italija - Belgija 0:2 (0:1)
/Godts 20, Lukebakio 69/
Turska - Francuska 0:1 (0:0)
/Embape 54/
Subota
GRUPA 3
20.45: (2,95) Engleska (3,40) Španija (2,40)
20.45: (3,15) Češka (3,45) Hrvatska (2,25)
***kvote su podložne promenama
Četvrtak
GRUPA 2
Srbija - Grčka 1:2 (1:0)
/Živković 4 - Colis 74, Duvikas 90+5/
Holandija - Nemačka 1:1 (0:1)
/Gakpo 90+2 - Nmeča 32/