Embape rešio Turke, ali stradalo koleno? Zidan prekinuo niz od 32 godine

Više od pet godina prošlo je od poslednje utakmice koju je vodio Zinedin Zidan. Era u Real Madridu završila se pobedom, a novo poglavlje francuskog, reprezentativnog fudbala i nastavak trenerskog rada legendarnog Zizua označen je takođe trijumfalno! Francuska je na startu Lige nacija nije zablistala protiv Turske, ali je svoju sirovu moć pretočila u pobedu na gostujućem terenu - 0:1.

Prvi gol u eri naslednika Didijea Dešana potpisao je Kilijan Embape, ali kako stvari stoje, možda bolje i da ga nije postigao, odnosno da nije ušao u gol šansu iz koje je matirao Ugurčana Čakira. Hladnokrvni fudbalski ubica je neodbranjivo gađao bliži ugao u 54. minutu, ali se prilikom doskoka, deluje ozbiljnije povredio. Osetio je Embape veliki bol u levom kolenu koje ga je proletos mučilo u dresu Real Madrida, svet su obišle slike sa izuzetno bolnom grimasom na licu. Embape je napustio teren, pokušao da se vrati, ali je vrlo brzo ponovo završio na zemlji i u 59. minutu meč se za njega završio.