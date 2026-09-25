Rudi, gde su ti oči bile? Godts ‘provozao’ Italijane, Donaruma sprečio potop na Olimpiku
Vreme čitanja: 4min | pet. 25.09.26. | 22:50
Belgija do rutinskih 2:0 na debiju Roberta Mančinija i Marka van Bomela
Niko ne tvrdi da bi sa njim u sastavu Belgija izbacila Španiju, ali je generalni utisak tokom leta bio da je Rudi Garsija učinio nepravdu prema Miki Godtsu neuvrstivši ga na spisak putnika za Mundijal. Iako je imao sezonu iz snova u Ajaksu oličenu u dabl-dabl očinku, tadašnji selektor se odlučio za neke druge opcije, ostavivši ga da od kuće prati put Belgije do četvrtfinala Svetskog prvenstva.
Ipak, novi selektor Mark van Bomel donekle je ispravio nepravdu te je novopečenom ofanzivcu Pari Sen Žermena uputio poziv za uvodne mečeve Lige nacija. I ne samo to, već ga odmah na gostovanju Italiji uvrstio u startnu postavu, za šta mu se ovaj maksimalno odužio, odigravši jednu od ključnih uloga u gotovo rutinskom trijumfu koji je Belgija ostvarila na Olimpiku - 2:0 (1:0). Trijumfu koji bi izvesno bio i ubedljiviji da na golu Azura nije bilo Đanluiđija Donarume da sa nekoliko vanserijskih intervencija spreči potop domaće selekcije na povratničkom debiju Roberta Mančinija...
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Godtsu je ovo bio prvi takmičarski meč za seniorsku reprezentaciju. Prethodno je odigrao samo dve prijateljske utakmice protiv Sjedinjenih Američkih Država i Meksika u martu ove godine, pre nego što će izvisiti za mesto u avionu za planetarnu smotru. Da li bi na njoj imao značajniju ulogu da je na Garsijinom mestu bio neko drugi nikada nećemo znati, ali je večerašnjom partijom nagovestio da je budućnost, pa i sadašnjost belgijskog fudbala. Bio je 21-godišnjak ponajbolji pojedinac utakmice koju je pride krunisao prvencem u dresu sa državnim grbom. I to kakvim...
Dobio je sredinom prvog poluvremena loptu na krilu od Kevina de Brujnea, ušao sa njom u šesnaesterca unevši je ka sredini, a potom bacio na zemlju dvojicu štopera italijanske reprezentacije Đanluku Mančinija i Dijega Kopolu bez da je ijednom dodirnuo loptu. Na njegovu fintu šuta obojica su samo proleteli te je Godtsu ostao prazan put do gola. A Donarumi nemoguća misija da sa 'penala' odbrani udarac 45.000.000 evra plaćenom krilu.
Taj šut nije zaustavio, ali jeste nekoliko narednih koji su bili rezultat velike inicijative gostujuće reprezentacije. U potpunosti su Belgijanci kontrolisali igru u tim trenucima, kidisali ka golu rivala koji neuigran štoperski tandem nikako nije uspevao da odbrani. Međutim, jeste Donaruma, najzaslužniji što je domaćin na poluvremenu imao samo gol zaostatka. Zaustavio je udarac sa distance Šarla De Ketelarea, odmah potom i pokušaj Nikolasa Raskina iz odbitka sa svega nekoliko metara udaljenosti, da bi koji minut kasnije maestralno odbanio šut Godtsa glavom, sprečivši ga da već u 28. minutu dovede Belgijance na korak do pobede.
Do nje je selekcija Marka van Bomela na kraju stigla bez većih problema, mada je Italija - iako Mančini nije napravio nijednu promenu na poluvremenu - pokazala mnogo bolje lice u nastavku . Samo u uvodnih dvadesetak minuta drugog dela uputio je dvocifren broj udaraca, ali inicijativu nije pretvorio u izjednačenje. Najbolju priliku da to uradi imao je Mojze Ken u uvodnim minutima drugog poluvremena kada je neometano, sa druge stative, šutirao pravo u Senea Lamensa, umesto da loptu ubaci u nebranjen, bliži ugao...
I baš kada je Mančini trostrukom izmenom pokušao da da vetar u leđa poletnim Italijanima, usledio je hladan tuš. Dodi Lukebakio, Van Bomelov kec iz rukava, duplirao je prednost Belgije desetak minuta pošto je ušao u igru. Godts je otvorio kontru, De Ketelare poslao loptu u prostor za krilo Benfike koje je sačuvalo loptu od Sandra Tonalija i Đovanija Di Lorenca pre nego što je sa dvadesetak metara lansiralo u dalji ugao za overu trijumfa i deobu prvog mesta Grupe 1 sa Francuskom koja je u prvom kolu minimalnim rezultatom savladala Tursku na gostovanju.
LIGA NACIJA, A DIVIZIJA – 1. KOLO
Petak
GRUPA 1
Italija - Belgija 0:2 (0:1)
/Godts 20, Lukebakio 69/
Turska - Francuska 0:1 (0:0)
/Embape 54/
Subota
GRUPA 3
20.45: (2,95) Engleska (3,40) Španija (2,40)
20.45: (3,15) Češka (3,45) Hrvatska (2,25)
***kvote su podložne promenama
Četvrtak
GRUPA 2
Srbija - Grčka 1:2 (1:0)
/Živković 4 - Colis 74, Duvikas 90+5/
Holandija - Nemačka 1:1 (0:1)
/Gakpo 90+2 - Nmeča 32/