Rudi, gde su ti oči bile? Godts ‘provozao’ Italijane, Donaruma sprečio potop na Olimpiku

Niko ne tvrdi da bi sa njim u sastavu Belgija izbacila Španiju, ali je generalni utisak tokom leta bio da je Rudi Garsija učinio nepravdu prema Miki Godtsu neuvrstivši ga na spisak putnika za Mundijal. Iako je imao sezonu iz snova u Ajaksu oličenu u dabl-dabl očinku, tadašnji selektor se odlučio za neke druge opcije, ostavivši ga da od kuće prati put Belgije do četvrtfinala Svetskog prvenstva.

Ipak, novi selektor Mark van Bomel donekle je ispravio nepravdu te je novopečenom ofanzivcu Pari Sen Žermena uputio poziv za uvodne mečeve Lige nacija. I ne samo to, već ga odmah na gostovanju Italiji uvrstio u startnu postavu, za šta mu se ovaj maksimalno odužio, odigravši jednu od ključnih uloga u gotovo rutinskom trijumfu koji je Belgija ostvarila na Olimpiku - 2:0 (1:0). Trijumfu koji bi izvesno bio i ubedljiviji da na golu Azura nije bilo Đanluiđija Donarume da sa nekoliko vanserijskih intervencija spreči potop domaće selekcije na povratničkom debiju Roberta Mančinija...