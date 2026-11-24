Tu su i trojica fudbalera, dvojica džudista, jedan atletičar i jedan kajakaški tandem, za koje će najpre glasati, ili su već i glasali, kapiteni i treneri superligaških klubova u našoj zemlji, novinari najrelevantnijih sportskih redakcija, a onda ćete na red doći i vi, poštovani čitaoci portala Mozzart Sport, kako bi najreprezentativniji mogući uzorak među laureate lansirao one zaista najbolje u ovoj anketi koja se za kratko vreme visoko pozicionirala među tradicionalnim izborima najboljih koja se vrše na kraju svake kalendarske godine.

Kuriozitet dosadašnjih izbora MVP Mozzart Sporta je da su titulu najboljeg u kategoriji mladih sportista u obe prethodne godine osvajali – košarkaši. Nikola Jović , pa Nikola Kusturica , a i na ovogodišnjoj listi kandidata, među njih deset, trojica dolaze iz, po mnogima, najvoljenijeg sporta u Srbiji.

Podsećamo, u obzir su dolazili sportisti rođeni 1. januara 2005. godine i mlađi, a u predstavljanju kandidata nekako je red da krenemo od – ‘branioca titule’. Iz dana u dan sa one strane Atlantika stižu vesti o novim bravurama Nikole Kusturice u dresu UCLA u NCAA ligi. Amerikanci su oduševljeni, predviđa mu se jedno od vodećih mesta na NBA draftu 2028. godine, a sve to nakon što je letos predvodio reprezentaciju Srbije do srebrne medalje na U17 Svetskom prvenstvu, uz učinak od skroo 25 poena i sedam skokova u proseku, što mu je donelo mesto u idealnoj petorci tog turnira. Isto ime, medalja istog sjaja, samo na U20 Evropskom prvenstvu, na kraju takođe i mesto u najboljoj petorci takmičenja za Nikolu Džepinu, još jedan srpski dijamant u američkoj koledž košarci. U velikom stilu je i on počeo novu sezonu u dresu Vašingtona. Matija Lukić bio je rame uz rame sa svojim klasićem Kusturicom po učinku na Svetskom prvenstvu u Istanbulu, prethodno ga je ‘skinuo’ sa prvog mesta najmlađih debitanata u ACB ligi, a pokušaće da dostigne njegovu slavu i u Americi, budući da je prihvatio poziv jednog od najprestižnijih košarkaških programa i trebalo bi da postane prvi Srbin u elitnom Djuku.

Luka Bošković mogao je komotno i među kandidate za najboljeg sportistu seniora u 2026. godini, jer vrhunske rezultate je postigao u toj konkurenciji, ali ima samo 20 godina, pa je, za sada, ostao među mladima. Reč je o još jednom proizvodu trenerske radionice Dragutina Topića, najprijatnijem srpskom iznenađenju na Evropskom prvenstvu u Birmingemu, gde se, najpre, ličnim rekordom od 8,33m plasirao u finale, a onda tamo osvojio peto mesto. Kao od šale je ove godine skakao preko osam metara, bio je treći na mitingu Dijamantske lige u Lozani, a obezbedio je i učešće na prvom Ultimativnom prvenstvu sveta, gde je završio na osmom mestu. Za srpski džudo 2026. godina bila je veoma berićetna, a posebno su se uzdvojili Boris Rutović i Mihajlo Simin. Iako imaju 20, odnosno 21 godinu, obojica su bili pravi kolekcionari seniorskih medalja, i to na najvećim takmičenjima, a konkretno sa Svetskog prvenstva u Bakuu i jedan i drugi doneli sup o bronzanu medalju, s tim što je Simin odličje istog sjaja osvojio i na Evropskom prvenstvu u Gruziji. MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao Srbija se sa čak 36 medalja vratila sa Mediteranskih igara u Tarantu, a prvu od sedam zlatnih osvojio je kajakaški tandem Strahinja Dragosavljević/Veljko Vještica, koji su trku na 500 metara u discipline K2 završili sa 1,62 sekunde ispred posade Portugalije i 1,97 sekundi ispred trećeplasirane Italije. Fudbal nam je ozbiljno zaglibio i zato možda posebnu težinu imaju tri imena koja zaključuju ovu listu, a koja su jedan od retkih razloga da se nadamo nekom svetlu na kraju tunela. Aleksandar Stanković imao je blistavu sezonu u Brižu, sa kojim je osvojio jubilarnu, 20. titulu prvaka Belgije u naterao Inter da aktivira klauzulu vrednu preko 20 miliona evra o povratku u Milano. Nažalost, tamo minute ove sezone dobija na kašičicu, ali je u sezoni 2025/26. bio jedan od najistaknutijih srpskih fudbalera u inostranstvu.