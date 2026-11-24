MVP Mozzart Sport: Biramo najboljeg mladog sportistu u 2026. godini
Vreme čitanja: 4min | uto. 24.11.26. | 16:07
Evo i liste od deset kandidata
Kuriozitet dosadašnjih izbora MVP Mozzart Sporta je da su titulu najboljeg u kategoriji mladih sportista u obe prethodne godine osvajali – košarkaši. Nikola Jović, pa Nikola Kusturica, a i na ovogodišnjoj listi kandidata, među njih deset, trojica dolaze iz, po mnogima, najvoljenijeg sporta u Srbiji.
Tu su i trojica fudbalera, dvojica džudista, jedan atletičar i jedan kajakaški tandem, za koje će najpre glasati, ili su već i glasali, kapiteni i treneri superligaških klubova u našoj zemlji, novinari najrelevantnijih sportskih redakcija, a onda ćete na red doći i vi, poštovani čitaoci portala Mozzart Sport, kako bi najreprezentativniji mogući uzorak među laureate lansirao one zaista najbolje u ovoj anketi koja se za kratko vreme visoko pozicionirala među tradicionalnim izborima najboljih koja se vrše na kraju svake kalendarske godine.
Izabrane vesti
Podsećamo, u obzir su dolazili sportisti rođeni 1. januara 2005. godine i mlađi, a u predstavljanju kandidata nekako je red da krenemo od – ‘branioca titule’. Iz dana u dan sa one strane Atlantika stižu vesti o novim bravurama Nikole Kusturice u dresu UCLA u NCAA ligi. Amerikanci su oduševljeni, predviđa mu se jedno od vodećih mesta na NBA draftu 2028. godine, a sve to nakon što je letos predvodio reprezentaciju Srbije do srebrne medalje na U17 Svetskom prvenstvu, uz učinak od skroo 25 poena i sedam skokova u proseku, što mu je donelo mesto u idealnoj petorci tog turnira.
Isto ime, medalja istog sjaja, samo na U20 Evropskom prvenstvu, na kraju takođe i mesto u najboljoj petorci takmičenja za Nikolu Džepinu, još jedan srpski dijamant u američkoj koledž košarci. U velikom stilu je i on počeo novu sezonu u dresu Vašingtona.
Matija Lukić bio je rame uz rame sa svojim klasićem Kusturicom po učinku na Svetskom prvenstvu u Istanbulu, prethodno ga je ‘skinuo’ sa prvog mesta najmlađih debitanata u ACB ligi, a pokušaće da dostigne njegovu slavu i u Americi, budući da je prihvatio poziv jednog od najprestižnijih košarkaških programa i trebalo bi da postane prvi Srbin u elitnom Djuku.
Luka Bošković mogao je komotno i među kandidate za najboljeg sportistu seniora u 2026. godini, jer vrhunske rezultate je postigao u toj konkurenciji, ali ima samo 20 godina, pa je, za sada, ostao među mladima. Reč je o još jednom proizvodu trenerske radionice Dragutina Topića, najprijatnijem srpskom iznenađenju na Evropskom prvenstvu u Birmingemu, gde se, najpre, ličnim rekordom od 8,33m plasirao u finale, a onda tamo osvojio peto mesto. Kao od šale je ove godine skakao preko osam metara, bio je treći na mitingu Dijamantske lige u Lozani, a obezbedio je i učešće na prvom Ultimativnom prvenstvu sveta, gde je završio na osmom mestu.
Za srpski džudo 2026. godina bila je veoma berićetna, a posebno su se uzdvojili Boris Rutović i Mihajlo Simin. Iako imaju 20, odnosno 21 godinu, obojica su bili pravi kolekcionari seniorskih medalja, i to na najvećim takmičenjima, a konkretno sa Svetskog prvenstva u Bakuu i jedan i drugi doneli sup o bronzanu medalju, s tim što je Simin odličje istog sjaja osvojio i na Evropskom prvenstvu u Gruziji.
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Srbija se sa čak 36 medalja vratila sa Mediteranskih igara u Tarantu, a prvu od sedam zlatnih osvojio je kajakaški tandem Strahinja Dragosavljević/Veljko Vještica, koji su trku na 500 metara u discipline K2 završili sa 1,62 sekunde ispred posade Portugalije i 1,97 sekundi ispred trećeplasirane Italije.
Fudbal nam je ozbiljno zaglibio i zato možda posebnu težinu imaju tri imena koja zaključuju ovu listu, a koja su jedan od retkih razloga da se nadamo nekom svetlu na kraju tunela. Aleksandar Stanković imao je blistavu sezonu u Brižu, sa kojim je osvojio jubilarnu, 20. titulu prvaka Belgije u naterao Inter da aktivira klauzulu vrednu preko 20 miliona evra o povratku u Milano. Nažalost, tamo minute ove sezone dobija na kašičicu, ali je u sezoni 2025/26. bio jedan od najistaknutijih srpskih fudbalera u inostranstvu.
Mihajlo Cvetković je jedan od stubova Anderlehta, njegova karijera razvija se školski i konstantno ide uzlaznom linijom, a u proteklom ciklusu Lige nacija izborio se za mesto standardnog reprezentativca Srbije. Bio je kapiten omladinske selekcije u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo i jedan od najzaslužnijih za podvig u grupi sa Engleskom, Portugalijom i Poljskom. Pamtiće se njegov gol protiv Engleza sa pola terena, a velika je šteta što nije mogao da nastupi na završnom turniru u Velsu.
Vasilije Kostov najveći je biser koji i dalje gledamo na terenima širom Srbije. Nestvarne brojke za njegove godine (18), izabran je, glasovima trenera i kapitena, za najboljeg mladog fudbalera u Mozzart Bet Superligi prošle sezone, a, iako se letos očekivao veliki transfer, ostao je da sa crveno-belima krči put ka novoj šampionskoj tituli i bude jedan od nosilaca igre u Ligi konferencije.
DESET KANDIDATA ZA NAJBOLJEG MLADOG SPORTISTU SRBIJE
Luka Bošković
Boris Rutović
Mihajlo Simin
Nikola Džepina
Nikola Kusturica
Strahinja Dragosavljević/Veljko Vještica
Mihajlo Cvetković
Aleksandar Stanković
Vasilije Kostov
Matija Lukić