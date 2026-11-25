Bio je jedan od najboljih pojedinaca Srbije na Evropskom prvenstvu u Herningu, kada smo pobedili svetsku supersilu Nemačku, ali sve prosuli posle dva dana porazom od Austrije. U glavnom gradu Nemačke su neobjašnjivo nisu potrudili da produže ugovor sa srpskom asom koji je postao ubedljivo najplaćeniji srpski rukometaš prelaskom u Kjelce, za koje je potpisao ugovor na 3+1 godinu.

Dragan Pešmalbek igra u životnoj formi. Popularni Gagi je bio defanzivna sila Vesprema dugi niz godina, a posle odlaska Francuza Ludovika Fabregasa u Barseloni postao je i velika snaga u napadu najbogatijeg kluba na svetu. Sa Vespremom je osvojio duplu krunu u Mađarskoj, a ovog meseca je tim iz gradića u blizini jezera Balaton osvojio i svetsku krunu na Super Globu u Kairu.

Lazar Kukić je posle osvajanja Lige Evrope sa Benfikom pet godina igrao na visokom nivou u Ligi šampiona, dve u Dinamu iz Bukurešta, a ova mu je treća u komšiluku, u Segedinu. Šteta što se povredio u maju, operisao je rame, ali se prošlog meseca vratio u tim PIK Segeda i reprezentaciju Srbije. U konkurenciji moćnog Vesprema, Beograđanin se prošle sezone nije dokopao trofeja sa PIK Segedom.

Njegov doskorašnji saigrač Mijajlo Marsenić već osam godina brani boje Fikse Berlina, ali od juna napušta Lisice i seli se u Dinamo iz Bukurešta. Iako u zrelim igračkim godinama, stameni Beranac i dalje igra na visokom nivou, kako u odbrani, tako i u napadu. Posle penzionisanja iz reprezentacije Nemanje Ilića , zadužio je kapitensku traku Orlova i biće lider tima Raula Gonzalesa na predstojećem Svetskom prvenstvu u Minhenu i Kelnu.

Stefan Dodić je sazreo za velika dela. Sjajan meč u Herningu početkom godine, kada je u nastavku bio tvorac preokreta Srbije protiv Nemačke, bio je dovoljan da ga trener Vesprema Ćavi Paskval dovede u najbogatiji klub na svetu. Bori se Vranjanac i dalje za minute u paklenoj konkurenciji na bekovskim pozicijama, ali kad god dobije šansu, iskoristi je na pravi način. Bio je motor Srbije u dvomeču baraža sa Mađarskom u maju, kada nije bilo Kukića zbog povrede. Srednji bek je budućnost srpskog i svetskog rukometa.

Darko Đukić je godinama igrao na velikoj sceni u Ligi šampiona, za Kejlce, Bešiktaš, tri godine u Vardaru, jednu u Dinamu iz Bukurešta, a sreću je pronašao u Ohridu. Nišlija je bio jedan od najzaslužnijih za istorijski trofej tima Borisa Rojevića u EHF kupu. U reprezentaciji uvek na maksimumu, siguran egzekutor.

I Đukić u reprezentaciji ima paklenu konkurenciju u Vukašinu Vorkapiću. Talentom i znanjem zaslužuje da igra u nekom gigantu Bundeslige, ali ni u Vardaru mu nije loše posle dolaska prethodne zime iz Vojvodine. Kada ima dan, malo koje desno krilo na svetu ima takav repertoar udaraca. Sa skopskim crveno-crnima je osvojio duplu krunu prošle sezone u Makedoniji.

📌📌📌

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao.

📌📌📌

Nikola Crnoglavac je bio uzdanica Partizana u istorijskoj sezoni, osvojivši četiri trofeja sa crno-belima. Ove jeseni je igrao i Ligu šampiona, a posle finansijskog kraha srpskog šampiona je karijeru nastavio u AEK-u iz Atine.

Uroš Kojadinović je blistao na Evropskom prvenstvu u Herningu početkom godine. Korak po korak, iz sezone u sezonu je Subotičanin sve bolji, a nagrada za sjajne igre na velikoj sceni na šampionatu Starog kontinenenta je transfer u Sporting iz Lisabona od narednog leta. Menjaće fantastičnog Kika Kostu u taboru Lavova iz Lisabona. Posle Partizana, treću sezonu brani boje Tuluza kod Danijela Anđelkovića.

Vanja Ilić je posle povlačenja tri godine starijeg brata Nemanje iz nacionalnog tima prigrabio mesto prvog levog krila Orlova. Posle dugo godina u malenom Šartru napravio je prethodnog leta korak napred prelaskom u Eks an Provans.

Nema rukometaša u najužem izboru za sportistu godine, a verujemo da će dobrim igrama na Svetskom prvenstvu nekog od njih gledati naredne godine i u konkurenciji za MVP srpskog sporta, da se rukomet konačno vrati na velika vrata.

DESET KANDIDATA ZA NAJBOLJEG SRPSKOG RUKOMETAŠA U 2026.

Dejan Milosavljev (Kjelce)

Mijajlo Marsenić (Fikse Berlin)

Lazar Kukić (PIK Seged)

Stefan Dodić (Vesprem)

Dragan Pešmalbek (Vesprem)

Darko Đukić (Ohrid)

Uroš Kojadinović (Tuluz)

Vukašin Vorkapić (Vardar)

Vanja Ilić (Eks)

Nikola Crnoglavac (AEK Atina)