Imaće Srbija koga da slavi narednih godina i kada je reč o borilačkim sportovima. Aleksandri Andrić je svega 18 godina, a koliko minulog vikenda okitila se zlatnom medaljom na Svetskom juniorskom prvenstvu u džudou u kategoriji do 70 kilograma. Oduševila je i na seniorskoj planetarnoj smotri, ostala na korak od medalje, a godinu je zaokružila srebrnim odličjem sa Mediteranskih igara u Tarantu.

Srpsko streljaštvo je nepresušni izvor bisera, a novu generaciju šampiona predvodi 19-godišnja Anđelija Stevanović , koja je vazdušnom puškom medalju upucala maltene gde god se pojavila – zlatnu na Evropskom prvenstvu za mlađe seniorke, zatim na Svetskom kupu u Minhenu, u miksu na Mediteranskim igrama, gde je pojedinačno osvojila srebro, bronzanu ekipno na seniorskom EP, te srebrnu pojedinačno, a zlatnu ekipno na juniorskom EP.

Svako ima pravo na slab dan, nažalost on se Angelini dogodio baš u finalu Evropskog prvenstva u Birmingemu, kada se nije snašla u uslovima naglog pada spoljne temperature, ali i pored tog 12. mesta, ova godina za srpsku skakačicu uvis bila je sjajna. Na Svetskom dvoranskom prvenstvu u Poljskoj osvojila je srebrnu medalju sa visinom 1,99 metara, a nešto ranije, na mitingu u Banjskoj Bistrici, preskočila je magična dva metra, što je i lični i nacionalni rekord. Podelila je treće mesto na prvom Ultimativnom prvenstvu sveta u Budimpešti, blistala na nekoliko mitinga Dijamantske lige...

Nagrada koju je u oba prethodna izbora osvajala Angelina Topić – prošle godine ujedno u najbolja seniorska sportistkinja Srbije u našem izboru. Princeza srpske atletike i ove godine je (zbog godina, poslednji put) u konkurenciji i ima priliku da ostvari svojevrsni het-trik kada su mlade sportistkinje u pitanju.

Dva su kriterijuma bila važna. Jedan strogo formalni – u obzir su dolazile devojke rođene nakon 1. januara 2005. godine, a drugi suštinski – da su u kalendarskoj godini na izmaku imale rezultate koji ih kvalifikuju za status najbolje mlade sportistkinje Srbije.

Podvig koji je načinila Evelin Ujhelji smatra se momentom koji menja istoriju ženskog rvanja u Srbiji, pošto je njena srebrna medalja na Svetskom prvenstvu za mlađe seniorke u Las Vegasu, do koje je došla ubedljivom pobedom nad Indijkom Malik u četvrtfinalu, a onda i senzacionalnim trijumfom nad aktuelnom seniorskom prvakinjom Evrope, Ukrajinkom Sokolovskom u polufinalu, najveći uspeh ovog sporta u našoj zemlji ikada.

Čak tri teniserke našle su se na našoj listi. Teodora Kostović je u 2026. godini nastavila nagli uspon u profesionalnoj karijeri – ostvarila je svoj prvi plasman u glavni žreb Grend slema, a duel sa Arinom Sabalenko u prvom kolu Vimbldona pamtiće dok je živa. Pehar sa turnira u Amštetenu njena je najvrednija titula u dosadašnjoj karijeri.

Subotičanka Lana Virc postala je dvostruka šampionka Evrope do 18 godina – i pojedinačno i sa reprezentacijom Srbije - i tako potvrdila kontinuitet razvoja, pošto je dve godine ranije zvanično proglašena za najbolju teniserku Evrope do 16 godina, pa se sa nestrpljenjem očekuje njen prelazak u seniorske vode, gde je Mia Ristić baš ove godine ostvarila svoj najbolji plasman u karijeri, stigavši do 182. pozicije na WTA listi, posle dva osvojena turnira iz kategorije W75.

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Najzad, tu su i predstavnice ekipnih sportova. Jovana Popović uživa status najvećeg talenta srpske ženske košarke, koji je potvrđen odlaskom na prestižni američki univerzitet Jukon, gde je na startu sezone izabrana za igračicu nedelje u njenoj diviziji. Pre toga blistala je u dresu Mege, gde je kao MVP i najbolji strelac finalnog turnira doprinela osvajanju titule juniorskog prvaka Srbije, a nastupala je i za seniorsku reprezentaciju u kvalifikacijama za EP.

Nina Matejić nažalost ovu godinu pamtiće najviše po teškoj povredi, od koje se oporavlja već mesecima i uskoro se očekuje njen povratak na teren, ali je čak i u takvim okolnostima povratku Zenita na šampionski tron u Rusiji doprinela sa 17 golova na 13 utakmica. Ova virtuoskinja sa loptom je, podsetimo, u prethodne dve godine osvajala MVP priznanja Mozzart Sporta, najpre kao najbolja fudbalerka u domaćim klubovima, a lane i kao najbolja fudbalerka generalno.

U sastavu seniorske odbojkaške reprezentacije Srbije u pohodu na bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu nije bilo igračica rođenih posle 2004. godine, ali je Nađa Antonović debitovala za najbolju selekciju tokom leta u Ligi nacija. Radi se o istinskom dijamantu srpske odbojke, devojci koja ima 17 godina i koja je zablistala na poziciji primača servisa u dresu Crvene zvezde do te mere, da je za mesec januar dobila MVP priznanje Superlige.

Sve u svemu, za početak jedna baš lepa Top 10 lista…

DESET KANDIDATKINJA ZA NAJBOLJU MLADU SPORTISTKINJU SRBIJE

Angelina Topić

Anđelija Stevanović

Teodora Kostović

Aleksandra Andrić

Nina Matejić

Jovana Popović

Lana Virc

Mia Ristić

Nađa Antonović

Evelin Ujhelji