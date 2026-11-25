Jovana Skrobić je novi vođa Srbije. Iskusni levi bek je izabran za kapitena nacionalnog tima i neko u koga imamo najveća očekivanja za predstojeći šampionat Starog kontinenta. Sa Crvenom zvezdom je uzela sva četiri domaća trofeja prošle sezone, a od letos je u drugom mandatu u Budućnosti. Jedna je od najboljih rukometašica Podgoričanki. Ovog meseca je u poslednjim trenucima meča postigla je pobedonosni gol za pobedu plavo-belih u Dortmundu protiv Borusije u Ligi šampiona.

Velika je šteta što u Bratislavi nećemo gledati Jovanu Jovović. Devojka iz Crvenke se oporavlja od teške operacije ramena. Iako ima samo 25 godina, dugo je deo reprezentacije, a nekoliko godina je igrala elitno evropsko takmičenje sa Debrecinom s kojim je prošle nedelje produžila saradnju do 2029.

Još jednu zaslužnu rukometašicu nećemo gledati na Evropskom prvenstvu, Katarinu Krpež Šlezak, koja se u aprilu oprostila u Novom Sadu od nacionalnog tima. Iako ima 38 godina, igra kao devojčica, što starija - to bolja. Rumunsku Koronu Brašov je prethodnog leta zamenila za mađarski Budaerš, a proteklog vikenda je sa devet golova u pobedi svog tima uvrštena u idealni tim mađarskog šampionata, jednog od najjačih na svetu.

Sreda, 18.45: (2,30) Dinamo Bukurešt (8,00) Kjelce (1,85)

U nacionalnom timu više nećemo da gledamo ni pouzdanog desnog beka Anđelu Janjušević, koja igra na visokom nivou u Rumuniji, u najjačoj ligi na svetu. Posle Rapida iz Bukurešta drugu sezonu je u dresu Dunaree Braile. Posle kraja kvalifikacija za Evropsko prvenstvo i ona se letos oprostila od nacionalnog tima.

💥💥💥💥💥

MOZZART RELAX radi za tebe – Jedan gol do 10. minuta i dva gola do 65. minuta, i tip “prvo poluvreme 2+” je prolazan

💥💥💥💥💥

Gro nove reprezentacije činiće rukometašice Crvene zvezde, trostrukog uzastopnog šampiona naše zemlje, a jedna od najzaslužnijih za četiri trofeja bila je srednji bek Teodora Majkić. Nije je bilo prošle godine na Svetskom prvenstvu, ali je odličnim igrama ove jeseni u crveno-belom dresu izborila mesto kod nove selektorke Sandre Kolaković.

Odličnu godinu je imala i omaleno desno krilo Tijana Simić, jedna od najefikasnijih igračica domaćeg šampionata. Još jedno pouzdano krilo Zvezde je Aleksandra Stamenić, koja se vratila u nacionalni tim Srbije posle Svetskog prvenstva u Nemačkoj koje je prošle godine propustila zbog bolesti.