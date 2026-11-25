Vreme čitanja: 3min | sre. 25.11.26. | 13:25
Da vidimo ko su kandidatkinje
Da se prisetimo prethodnih laureata MVP Mozzart Sport za najbolje rukometašice. U premijernom izdanju 2024. godine je Andrea Lekić dobila laskavu nagradu za igračicu u inostranstvu, a mlada Šapčanka Una Obrenović za najbolju u ARKUS ligi. Prošle godine je najbolja srpska rukometašica bila Dragana Cvijić, sada na poziciji pomoćnika selektorke Sandre Kolaković.
Srpski ženski rukomet prolazi kroz bolnu tranziciju, smenu generacije, a potpuno novu reprezentaciju videćemo već za desetak dana kada počinje Evropsko prvenstvo u Bratislavi.
Izabrane vesti
Jovana Skrobić je novi vođa Srbije. Iskusni levi bek je izabran za kapitena nacionalnog tima i neko u koga imamo najveća očekivanja za predstojeći šampionat Starog kontinenta. Sa Crvenom zvezdom je uzela sva četiri domaća trofeja prošle sezone, a od letos je u drugom mandatu u Budućnosti. Jedna je od najboljih rukometašica Podgoričanki. Ovog meseca je u poslednjim trenucima meča postigla je pobedonosni gol za pobedu plavo-belih u Dortmundu protiv Borusije u Ligi šampiona.
Velika je šteta što u Bratislavi nećemo gledati Jovanu Jovović. Devojka iz Crvenke se oporavlja od teške operacije ramena. Iako ima samo 25 godina, dugo je deo reprezentacije, a nekoliko godina je igrala elitno evropsko takmičenje sa Debrecinom s kojim je prošle nedelje produžila saradnju do 2029.
Još jednu zaslužnu rukometašicu nećemo gledati na Evropskom prvenstvu, Katarinu Krpež Šlezak, koja se u aprilu oprostila u Novom Sadu od nacionalnog tima. Iako ima 38 godina, igra kao devojčica, što starija - to bolja. Rumunsku Koronu Brašov je prethodnog leta zamenila za mađarski Budaerš, a proteklog vikenda je sa devet golova u pobedi svog tima uvrštena u idealni tim mađarskog šampionata, jednog od najjačih na svetu.
Sreda, 18.45: (2,30) Dinamo Bukurešt (8,00) Kjelce (1,85)
U nacionalnom timu više nećemo da gledamo ni pouzdanog desnog beka Anđelu Janjušević, koja igra na visokom nivou u Rumuniji, u najjačoj ligi na svetu. Posle Rapida iz Bukurešta drugu sezonu je u dresu Dunaree Braile. Posle kraja kvalifikacija za Evropsko prvenstvo i ona se letos oprostila od nacionalnog tima.
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Gro nove reprezentacije činiće rukometašice Crvene zvezde, trostrukog uzastopnog šampiona naše zemlje, a jedna od najzaslužnijih za četiri trofeja bila je srednji bek Teodora Majkić. Nije je bilo prošle godine na Svetskom prvenstvu, ali je odličnim igrama ove jeseni u crveno-belom dresu izborila mesto kod nove selektorke Sandre Kolaković.
Odličnu godinu je imala i omaleno desno krilo Tijana Simić, jedna od najefikasnijih igračica domaćeg šampionata. Još jedno pouzdano krilo Zvezde je Aleksandra Stamenić, koja se vratila u nacionalni tim Srbije posle Svetskog prvenstva u Nemačkoj koje je prošle godine propustila zbog bolesti.
Aleksandra Vukajlović se posle skoro 10 godina u Mađarskoj i Rumuniji vratila u srpski rukomet prošlog leta. Potpisala je za Crvenu zvezdu. Došla je iz rumunske Slatine. Uvek pouzdani univerzalac može podjednako dobro da odigra na svim spoljnim pozicijama. Iskusna Čačanka bila je „iks faktor“ u Dortmundu u pobedi protiv Španije protekle godine, a i sad očekujemo da bude jedan od lidera Srbije na Evropskom prvenstvu.
Devojka koja bi mogla da zablista na Evropskom prvenstvu je Šapčanka Aleksandra Vasić. Biće izvesno prvi srednji bek Srbije na predstojećem šampionatu. Jedna je od najboljih igračica Bora koji je ove jeseni prezimio u Evropi, u EHF kupu. Kratko je početkom godine branila boje Budućnosti, ali se vratila u Srbiju, a od leta je uzdanica tima Zorana Barbulovića.
Naisa je imala sjajnu prošlu sezonu, bila je vicešampion Srbije, dugo pretila favorizovanoj Zvezdi, a najzaslužnija za uspeh ekipe Bobana Živkovića je Anastasija Nedeljković, golman Nišlijki. Branila je odlično u kontinuitetu, debitovala je i za nacionalni tim u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo ove godine, ali ipak nije izborila mesto za predstojeći šampionat u Bratislavi.
DESET KANDIDATKINJA ZA NAJBOLJU SRPSKU RUKOMETAŠICU U 2026. GODINI
Jovana Skrobić (Budućnost)
Jovana Jovović (Debrecin)
Katarina Krpež Šlezak (Budaerš)
Anđela Janjušević (Dunarea Braila)
Teodora Majkić (Crvena zvezda)
Tijana Simić (Crvena zvezda)
Aleksandra Vukajlović (Crvena zvezda)
Aleksandra Stamenić (Crvena zvezda)
Aleksandra Vasić (Bor)
Anastasija Nedeljković (Naisa)