Srbija je dobila organizaciju Evropskog prvenstva u vaterpolu, Beogradska arena dobila je drugačiju namenu - instaliran je bazen. Šampionat je trajao od 10. do 25. januara i završen je intoniranjem himne „Bože pravde“. Reprezentacija predvođena selektorom Urošem Stevanovićem našla se na najvišem stepeniku pobedničkog podijuma, dobila je Mađarsku u finalu i sada je došao red da u 2026. godini izaberemo najbolje.

Prolazi srpski vaterpolo kroz turbulentan period poslednjih meseci, problema ima na izvoz i za sada se ne rešavaju. Trenutno se tapka u mestu, ali nipošto se ne sme zaboraviti ili gurnuti po strani prvi deo godine na izmaku, a on je, konkretno januar, bio zlatan.

Pre dve godine, kada je osvojeno olimpijsko zlato u Parizu, treće uzastopno, odluka je bila da ne postoji jedan MVP Mozzart Sporta. Vaterpolo reprezentaciji Srbije tada je dodeljeno specijalno priznanje za sportsku izuzetnost, a prethodne mnogo dileme kod izbora nije bilo: novinari, treneri, kapiteni i čitaoci izabrali su Dušana Mandića. MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao S obzirom na to da je ovo godina u kojoj je osvojeno evropsko zlato, na listi kandidata za MVP Mozzart Sporta su se, za razliku od prethodne, našli isključivo vaterpolisti koji su bili deo državnog tima u januaru. Individualni i timski učinak u klupskoj sezoni tu je samo da pojač i napravi razliku…

Dušan Mandić bio je proglašen najkorisnijim igračem Evropskog prvenstva, poneo je MVP priznanje. Bio je udarna pesnica srpske reprezentacije u napadu i u finalu je Mađarima dao četiri gola, te u utakmici odluke bio najbolji strelac. U tekućoj sezoni podigao je u kapici Ferencvaroša domaće trofeje, a u Ligi šampiona se okitio bronzom. Bio je član idealne sedmorke kontinentalnog šampionata Dušan Mandić, ali nije jedini srpski vaterpolista koji se tu našao. Milan Glušac je bio najbolji golman, a mesto na levom krilu zauzeo je Strahinja Rašović. Elem, sve skupa trojica srpskih reprezentativaca u najboljoj postavi. Strahinja Rašović je sa Radničkim bio prvak Srbije i regiona, dogurao je kragujevački klub i do polufinala Evrokupa, gde ga je zaustavio Marselj. Bio je to period kada je Nikola Jakšić zajedno sa Radoslavom Filipovićem, Dušanom Mandićem, Strahinjom Rašovićem, Savom Ranđelovićem, Đorđem Lazićem, Radomirom Drašovićem, Nemanjom Vicom, Nikolom Dedovićem, Petrom Jakšićem i Viktorom Rašovićem izašla u javnost sa dobro poznatim saopštenjem.