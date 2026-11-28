Vreme čitanja: 4min | sub. 28.11.26. | 13:22
Crno-beli su tačno tamo gde su bili pred gostovanje na Čairu 28. oktobra na povratničkom debiju Aleksandra Stanojevića
Bio je 28. oktobar. Aleksandar Stanojević je posle samo dva odrađena treninga doveo crno-bele u Niš i na svom povratničkom debiju pobedio Radnički sa 3:2. Trijumf je bio ubedljiviji nego što konačan rezultat pokazuje, jer su gosti dosta dominantno dobili prvo poluvreme sa 2:0, a, opet, morali su da strepe do poslednjeg sudijskog zvižduka. Verovali su tada navijači Partizana da je to posledica prethodno narušenog samopouzdanja, ali da je započeo proces takmičarske stabilizacije tima sa novim-starim trenerom.
Okruglo mesec dana kasnije, pred novi okršaj sa Nišlijama u prvenstvu, samo sada na domaćem terenu (kao da mu je to pa neka prednost ove sezone), Partizan je tačno tamo gde je bio uoči prethodnog. I tada i sada, posle dva uzastopna poraza u Mozzart Bet Superligi (onomad Železničar i Čukarički, a sada Mačva i IMT), bez glave i repa u igri, bez svetla na kraju tunela, gotovo izvesno bez mogućnosti da zimsku pauzu provede iznad plej-aut zone.
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U Humskoj se ove sezone nije gostio samo onaj ko to baš nije želeo. Uz pet poraza, ima i podatak da su Beograđani postigli samo 11 golova na osam mečeva, od čega više od polovine u dve pobede nad ekipama slabije plasiranim od sebe na tabeli – OFK Beogradom i Zemunom. Jedina uteha je da im u goste stiže, posle Zemuna, najlošiji gost ove sezone u Mozzart Bet Superligi. Radnički je pobedio samo ’fenjeraša’, uzeo bod IMT-u u Loznici (obe utakmice su zapravo igrane na neutralnom terenu), ali od tog, 16. avgusta, zna samo za poraze na strani u prvenstvu – nanizao ih je pet zaredom.
U ovih mesec dana, od prethodne utakmice sa Partizanom, na Čairu kao da je prošla čitava večnost: prethodni Upravni odbor podneo je ostavku, izabran je novi, utakmica protiv Železničara nije odigrana u prvobitnom terminu zbog nestanka struje, nego tek pre par dana. Nišlije su rezultatsku agoniju prekinule minimalnim pobedama nad Dubočicom u kupu i Zemunom u prvenstvu, pokazale naznake poboljšanja igre, ali im ponestaje igračkog kadra za ovaj naporan ritam – večerašnji meč biće im četvrti u nizu od šest u razmaku od 20 dana u završnici jesenjeg dela sezone.
„Ja bih rekao da smo mi više mentalno potrošeni, nego fizički. Taj psihološki momenat je jako težak, kada odigrate, po opštoj oceni, najbolju utakmicu u poslednje vreme, kao mi protiv Železničara, a izgubite, ostaje neka praznina. To ostavlja veći trag na ekipu, nego goli fizički umor. Ja sam siguran da će posle pauze i priprema sve biti mnogodrugačije, ali do tada mi moramo da uzmemo bodove iz preostala dva kola, kako znamo i umemo. I Partizanu gori pod nogama, to nam sigurno težava posao, tako da očekujem da će obe ekipe izaći na teren sa nenormalnom energijom. Mislim da crno-beli još nisu pohvatali principe koje od njih traži trener Sale Stanojević i tu vidim neku našu šansu“, istakao je Uroš Vitas, jedan od najiskusnijih prvotimaca Radničkog.
Samo jedan od nekolice u niškom timu koji su nekada nosili crno-beli dres. Tu su još i Frenk Kanute, Dušan Jovanović, naravno i trener Nikola Drinčić. Na drugoj strani, Nikola Čumić će igrati protiv „svojih“, jer je baš u Nišu stekao igračku afirmaciju, a pre mesec dana bio je najbolji akter u Partizanovoj pobedi na Čairu, jedan gol je dao, kod još jednog direktno učestvovao.
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Deluje da je Stanojević u nešto povoljnijoj kadrovskoj poziciji od svog kolege – posle odrađenih kartona vraćaju se Vukotić i Milić, videćemo da li se Simić oporavio. Na drugoj strani, bez Mustafe, Abasa i Ivanovića, Nišlije su u ozbiljnom deficitu sa krilnim igračima.
Utakmica na stadionu Partizana počinje u 18.30 časova (TV Arena premium 1), sudiće je Danilo Nikolić.
MOZZART BET SUPERLIGA, 17. KOLO
Petak
IMT - Mačva 2:1 (0:1)
/Tijendrebeogo 90+1, Sisako 90+2 - Vidakov 12/
Subota
14.00 (4.00) Radnik Surdulica (3.90) Vojvodina (1.80) MOZZART RELAX
Zemun - Radnički Kragujevac, ODLOŽENO
16.00 (1.55) Čukarički (4.30) Mladost Lučani (5.60) MOZZART RELAX
18.30 (1.42) Partizan (5.20) Radnički Niš (6.25) MOZZART RELAX
Nedelja
15.30 (5.70) Novi Pazar (4.70) Crvena zvezda (1.50) MOZZART RELAX
17.00 (1.55) Železničar Pančevo (4.40) OFK Beograd Mozzart Bet (5.40) MOZZART RELAX
***Kvote su podložne promenama