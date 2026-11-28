U Humskoj se ove sezone nije gostio samo onaj ko to baš nije želeo. Uz pet poraza, ima i podatak da su Beograđani postigli samo 11 golova na osam mečeva, od čega više od polovine u dve pobede nad ekipama slabije plasiranim od sebe na tabeli – OFK Beogradom i Zemunom. Jedina uteha je da im u goste stiže, posle Zemuna, najlošiji gost ove sezone u Mozzart Bet Superligi. Radnički je pobedio samo ’fenjeraša’, uzeo bod IMT-u u Loznici (obe utakmice su zapravo igrane na neutralnom terenu), ali od tog, 16. avgusta, zna samo za poraze na strani u prvenstvu – nanizao ih je pet zaredom.

U ovih mesec dana, od prethodne utakmice sa Partizanom, na Čairu kao da je prošla čitava večnost: prethodni Upravni odbor podneo je ostavku, izabran je novi, utakmica protiv Železničara nije odigrana u prvobitnom terminu zbog nestanka struje, nego tek pre par dana. Nišlije su rezultatsku agoniju prekinule minimalnim pobedama nad Dubočicom u kupu i Zemunom u prvenstvu, pokazale naznake poboljšanja igre, ali im ponestaje igračkog kadra za ovaj naporan ritam – večerašnji meč biće im četvrti u nizu od šest u razmaku od 20 dana u završnici jesenjeg dela sezone.

„Ja bih rekao da smo mi više mentalno potrošeni, nego fizički. Taj psihološki momenat je jako težak, kada odigrate, po opštoj oceni, najbolju utakmicu u poslednje vreme, kao mi protiv Železničara, a izgubite, ostaje neka praznina. To ostavlja veći trag na ekipu, nego goli fizički umor. Ja sam siguran da će posle pauze i priprema sve biti mnogodrugačije, ali do tada mi moramo da uzmemo bodove iz preostala dva kola, kako znamo i umemo. I Partizanu gori pod nogama, to nam sigurno težava posao, tako da očekujem da će obe ekipe izaći na teren sa nenormalnom energijom. Mislim da crno-beli još nisu pohvatali principe koje od njih traži trener Sale Stanojević i tu vidim neku našu šansu“, istakao je Uroš Vitas, jedan od najiskusnijih prvotimaca Radničkog.

Samo jedan od nekolice u niškom timu koji su nekada nosili crno-beli dres. Tu su još i Frenk Kanute, Dušan Jovanović, naravno i trener Nikola Drinčić. Na drugoj strani, Nikola Čumić će igrati protiv „svojih“, jer je baš u Nišu stekao igračku afirmaciju, a pre mesec dana bio je najbolji akter u Partizanovoj pobedi na Čairu, jedan gol je dao, kod još jednog direktno učestvovao.

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Tvoj tim povede sa dva razlike i tip kec ili dvojka je odmah prošao

Deluje da je Stanojević u nešto povoljnijoj kadrovskoj poziciji od svog kolege – posle odrađenih kartona vraćaju se Vukotić i Milić, videćemo da li se Simić oporavio. Na drugoj strani, bez Mustafe, Abasa i Ivanovića, Nišlije su u ozbiljnom deficitu sa krilnim igračima.

Utakmica na stadionu Partizana počinje u 18.30 časova (TV Arena premium 1), sudiće je Danilo Nikolić.

MOZZART BET SUPERLIGA, 17. KOLO

Petak

IMT - Mačva 2:1 (0:1)

/Tijendrebeogo 90+1, Sisako 90+2 - Vidakov 12/

Subota

14.00 (4.00) Radnik Surdulica (3.90) Vojvodina (1.80) MOZZART RELAX

Zemun - Radnički Kragujevac, ODLOŽENO

16.00 (1.55) Čukarički (4.30) Mladost Lučani (5.60) MOZZART RELAX

18.30 (1.42) Partizan (5.20) Radnički Niš (6.25) MOZZART RELAX

Nedelja

15.30 (5.70) Novi Pazar (4.70) Crvena zvezda (1.50) MOZZART RELAX

17.00 (1.55) Železničar Pančevo (4.40) OFK Beograd Mozzart Bet (5.40) MOZZART RELAX

***Kvote su podložne promenama