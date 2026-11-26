Učesnik fajnal-fora sa Skandičijem bila je i neuništiva Maja Ognjenović . Jedna od najprepoznatljivijih tehničarki svetske odbojke se vratila u reprezentaciju i dala ogroman doprinos evropskojk bronzi. Njena uloga nije samo u organizaciji napada, već i u vođenju ekipe i prenošenju iskustva na mlađe saigračice. Sa Skandičijem je došla i do finala Kupa Italije, ali vrhunac sezone je bila eliminacija favorizovanog Fenerbahčea u četvrtfinalu Lige šampiona.

Tijana Bošković je i tokom 2026. pokazala koliko njeno prisustvo znači reprezentaciji, nakon što je zbog povrede prošle godine morala da odustane usred Svetskog prvenstva. Vratila se jača i na Evropskom prvenstvu bila najefikasnija igračica Srbije u borbi za bronzu, sa 29 osvojenih poena protiv Poljske. Njena snaga, iskustvo i sposobnost da preuzme odgovornost u najvažnijim trenucima ponovo su došli do izražaja. Pre toga je imala spektakularnu klupsku sezonu. U prvoj sezoni u dresu Vakifbanka osvojila je sve što se moglo osvojiti – počevši od Kupa Turske, preko državnog prvenstva, do Lige šampiona, gde je igrala kao u transu. Taj fajnal-for u Istanbulu, istorijski preokret protiv „nedodirljivog“ Koneljana u polufinalu i još jedna sjajna partija protiv njenog Ezadžibašija u finalu spadaju u jedno od najboljih individualnih izdanja neke odbojkašice u istoriji ovog sporta.

Bronzi je mnogo doprinela i Hena Kurtagić, koja se kao jedan od najtalentovanijih srednjaka svetske odbojke našla u idealnoj postavi šampionata. Sa čak 36 uspešnih blokova bila je najuspešnija igračica u tom segmentu igre na EP. Visina, pokretljivost i kvalitet u bloku predstavljaju značajno oružje srpskog tima. Na Evropskom prvenstvu osvojila je 12 poena u utakmici za bronzu, potvrdivši da može da doprinese i u najvažnijim susretima.

Aleksandra Uzelac izrasla je u jednu od važnih karika reprezentacije Srbije. Njena napadačka raznovrsnost, snaga i sposobnost da odgovori na zahtevne situacije čine je veoma značajnom za igru nacionalnog tima. Posebno se istakla na Evropskom prvenstvu, gde je protiv Poljske u meču za bronzu upisala 15 poena, a od ove sezone igra u jednom od najjačih evropskih timova, Ezadžibašiju.

Bila je ovo godina pomešanih osećanja za Katarinu Dangubić. Imala je ulogu zlatnog džokera u Vakifu na putu do domaćih trofeja, a onda doživela tešku povredu protiv Koneljana na fajnal-foru Lige šampiona i morala je na višemesečnu pauzu. Nedavno se oporavila i počela sa treninzima.

Branka Tica je odbojkašica koja radnom etikom i energijom doprinosi stabilnosti reprezentacije. Kao primač servisa, imala je važnu ulogu u prijemu i organizaciji igre, ali i u napadačkim zadacima. Na Evropskom prvenstvu protiv Poljske postigla je 12 poena, čime je dala značajan doprinos osvajanju bronzane medalje.

Libero pozicija često ne dobija pažnju koju zaslužuje, ali je doprinos Bojane Gočanin izuzetno važan za funkcionisanje ekipe. Sigurnost u prijemu, odbrana i sposobnost da održi loptu u igri čine je važnim delom reprezentativnog sistema. Njena pozicija podseća da se velike pobede ne grade samo poenima iz napada.

Maša Kirov pripada generaciji igračica koje predstavljaju važan deo budućnosti srpske odbojke. Kao srednja blokerka, donosi visinu, potencijal i mogućnost da svojim učinkom u bloku i napadu pomogne reprezentaciji. Tokom Lige nacija 2026. osvojila je 47 poena, ali je doživela i tešku povredu zbog koje je propustila Evropsko prvenstvo. Pre reprezentativnog leta imala je sjajnu sezonu u brazilskom Flamengu.

Anja Zubić je jedna od igračica koje su tokom 2026. dobile značajnu priliku u seniorskoj reprezentaciji. Njena uloga korektora donosi dodatne napadačke mogućnosti, a statistika iz Lige nacija govori o konkretnom doprinosu – osvojila je 145 poena i bila među najefikasnijim srpskim igračicama na tom takmičenju.

Nina Čajić nastavlja da gradi svoje mesto u seniorskoj reprezentaciji Srbije. Kao primač servisa, ima zadatke u oba pravca igre, a njena napadačka produkcija predstavlja važan segment reprezentativnog učinka. U Ligi nacija 2026. osvojila je 109 poena, potvrdivši da može da bude značajan faktor u igri nacionalnog tima.

DESET KANDIDATKINJA ZA NAJBOLJU SRPSKU ODBOJKAŠICU U 2026. GODINI

Tijana Bošković (Vakıfbank)

Maja Ognjenović (Skandići)

Hena Kurtagić (Vero Volej Milano)

Aleksandra Uzelac (Eczadžıbaši)

Katarina Dangubić (Vakıfbank)

Branka Tica (Uraločkа)

Bojana Gočanin (TENT)

Maša Kirov (Flamengo)

Anja Zubić (Jedinstvo Stara Pazova)

Nina Čajić (Nilufer)