Naisa silna u Istanbulu: Vicešampion Srbije eliminisao prvaka Turske

I koja god “aždaja” da im dođe za rivala na žrebu zakazanom za utorak - jer, samo se takve ekipe nalaze među nosiocima u ovoj fazi takmičenja - biće to nagrada koju je aktuelni vicešampion Srbije zaslužio svime što radi u prethodnih godinu i po dana, a što je krunisao partijom za ponos u prelepoj dvorani u Istanbulu.

Ekipa trenera Bobana Živkovića u prvoj utakmici, da podsetimo, nijednom nije gubila. Ovog popodneva u gostima, u dva navrata imala je dva gola minusa pred kraj prvog poluvremena, ali je u drugom odigrala vanserijski, vodila i sa sedam golova razlike i sasvim zasluženo ide dalje.

Domaća ekipa je od prvog napada zaigrala dublju odbranu 5-1 prema Tamari Mandić, koja će ubrzo preći u pet plus jedan, sa klasičnim flasterom. Tako da je komandu u kreaciji igre preuzela Nora Fajfrić, koja se našla u startnoj postavi umesto Jane Milošević. Počelo je nervozno, izgubljenom loptom i naivno primljenim golom, a pivot Burse Akalin donela je svom timu prva dva vođstva generalno u ovom dvomeču - 1:0 i 2:1.

Ipak, vrlo brzo se konsolidovala Naisa i serijom 4:0 povela sa 5:2. Imaće u naredna dva minuta igrača više i priliku da dodatno povisi vođstvo, ali ta granica od četiri gola prednosti, kao i sedam dana ranije u Nišu, i dalje je bila ukleta, pa su Vladana Mitrović i Isidora Sujić mašile zicere i rezultat u tom intervalu od dva minuta bio je 0:0. Igrala je Naisa odlično u odbrani, ali su Turkinje mnogo grešile. Niške rukometašice su bile toliko lepršave na terenu, da se postavljala dilema da li je do njih i njihove briljantne partije, ili Bursa nije mogla da se poveže, pošto nije ličila na onu ekipu iz Niša.

Milica Aćimović je šutirala nepogrešivo, slala je projektile u mrežu rivala, u jednom momentu imala je šut 6/6, a Naisa je pogotkom Tamare Mandić konačno probila tu barijeru, povela sa 9:5 tačno na sredini prvog poluvremena i naterala protivničkog trenera da zatraži tajm-aut. On će nakon toga preći na odbranu 4-2, što je delovalo više kao potez očajnika, nego kao neki dobro pripremljen plan, ali upravo će taj potez promeniti tok utakmice. To i Franciska Arauho, levi bek iz Angole, rukometašica koja zbog povrede nije nastupila na utakmici u Nišu.

Nije Naisa pronašla rešenje ni u napadu bez izolovanih Mandić i Fajfrić, ali ni u odbrani za razigranu Angolku, koja je igrala simultanku i zabila osam golova do odlaska na veliki odmor. Što je najbitnije za njen tim, vratila ga u život, pa se razlika Naise nekako prebrzo istopila. Izjednačila je Bursa na 11:11 u 21. minutu, a nedugo zatim povela i sa dva gola razlike - 14:12, automatski i u ukupnom skoru, i to pogotkom sa svoje polovine, na prazan gol, kad je Naisa pokušala igrom sedam na šest. Imale su gošće dva maltene uzastopna isključenja, pa su četiri minuta igrale sa devojkom manje u polju, ali su uspele da se konsoliduju i najviše zahvaljujući Tamari Mandić (izuzev jednog gola Nore Fajfrić, ona, Nataša Ćetković i Milica Aćimović postigle su sve pogotke Naise u prvom poluvremenu) i njenim individualnim kvalitetima odlazi na veliki odmor u egalu - 17:17, uz onaj gol viška iz prve utakmice.

Dvomeč je prelomljen početkom drugog poluvremena revanša. Nataša Ćetković postigla je prvih pet golova svog tima u nastavku, nekoliko sa široke pozicije iz viška koji su gošće stvarale sa igračem više, jedan je sedmerac realizovala, istrčala jednu kontru... Posle samo nekoliko minuta na semaforu je pisalo 18:21. Povredila se Isidora Sujić pa je morala na kratko na klupu, ali Naisa je stegla odbranu i između 36. i 44. minuta neće primiti nijedan gol, imaće sedam golova prednosti (27:20), čak nekoliko napada za plus osam. Čak je i Vladana Mitrović razbila maler ui napadu, Mandić i Fajfrić su maestralno komandovale igrom, a blistala je Anastasija Nedeljković na golu, imala čak 11 odbrana u drugom poluvremenu. Posustala je Arauho, a i trener Burse je iz neobjašnjivih razloga odustao od odbrambene taktike koja mu je u prvom poluvremenu donosila rezultat.

Ukupni pobedik već se nazirao, poslednji trzaj prvaka Turske bio je da spusti razliku na tri gola, uz igrača više, na manje od pet minuta pre kraja, ali snage za preokret nije imao. Nisu mu to dozvolile sjajne rukometašice Naise.

REVANŠ DRUGOG KOLA KVALIFIKACIJA ZA LIGU EVROPE RUKOMETAŠICA

BURSA - NAISA 28:32 (17:17)

Istanbul. Dvorana “Serdar Sejmen”.

Gledalaca: 100.

Sudije: Svetoslav Jovčev i Zvezdelin Jinčev (Bugarska).

Sedmerci: Bursa 10(9), Naisa 3(3). Isključenja: Bursa 6, NaisA 6 MINUTA.

BURSA: Aj Babur 3 odbrane, Bembejaz 5 odbrana, Čoskunsu, Turkilmaz 3(3), Sormaz 3(2), Akalin 4, Janeska Kildan 1, Sas, Gorbatsjova, Čelik 1, Čopi 1, Gundogdu 1, Kendirliči, Gokdemir 2(1), Arauho 12(3).

NAISA: Nedeljković 15 odbrana, Pidro, Tonić, Ćetković 12(3), Mitrović 2, Petković, Milošević, Bukurić, Ranđelović, Rešetar 1, Stojanović, Aćimović 10, Fajfrić 1, Sujić, Mandić 6.