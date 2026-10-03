Naisi samo gol prednosti pred revanš u Turskoj

Početak meča obeležili su brojni promašaji na obe strane – očito je nervoza uzela danak. Sjajno je utakmicu otvorila Anastasija Nedeljković na golu Naise, gošće su dva puta pogodile stativu, ali su i šuteri Naise bili neprecizni na drugoj strani, pa je pogodak Vladane Mitrović bio jedini u prvih pet i po minuta, a Naisa je tek u osmom primila prvi gol iz igre.

U igri Burse zaista je sve polazilo od iskusne Makedonke Monike Janeske Kildan na srednjem beku. Reč je o vrlo konkretnoj ekipi, koja relativno brzo završava svoje napade. Visoki pivot Kansu Akalin neugodna je za čuvanje, ali je u ranoj fazi meča napravila dva prestupa, no ispostaviće se kasnije da se najveća opasnost po gol Naise nije nalazila u startnoj postavi šampiona Turske.

Rezultat 4:4 bilo je jedino izjednačenje ne samo u prvom poluvremenu nego sve tamo do 52. minuta. Naisa je sve vreme vodila, ali je prednost od tri gola razlike bila magična granica koju u nekoliko navrata ove večeri izabranice trenera Bobana Živkovića nisu uspevale da pređu. Prva takva bila je na 13:10, nakon što je Tamara Mandić imala interval izvanredne igre, uz nekoliko vrhunskih poteza, ali je baš ona izgubila loptu u tom napadu za plus četiri i na poluvreme se odlazi sa 13:11, uz pet golova reprezentativnog beka Srbije i osam odbrana Anastasije Nedeljković.

Falili su golovi Jane Milošević sa levog beka i ona će barijeru probiti tek iz sedmerca početkom drugog poluvremena. Zato je levoruki bek Naise Milica Aćimović odigrala odličnu utakmicu i bila uz Mandićevu najefikasnija u svom timu – po devet pogodaka – ali, epitet igrača utakmice ponela je Ajsenur Sormaz ma drugoj strani. O njoj smo maločas govorili, nije startni bek u timu Burse, ali ima neverovatan izbačaj, šut za koji oba golman Naise nisu umela da pronađu rešenje (trener golmana niškog kluba Miroslav Kocić još uvek je aktivan čuvar mreže Železničara i u isto vreme branio je na utakmici ARKUS lige protiv Metaloplastike u Šapcu). Postigla je 10 golova u drugom poluvremenu, ukupno 13, realizovala šest od sedam sedemraca, samo je jedan uspela da joj skine Amna Pidro.

Baš posle te odbrane na 21:18 bila je još jedna šansa za plus četiri, pa onda i na 24:21 šut Isidore Sujić sa desnog krila pravo u golmana. Čini se da je baš taj detalj bio jedan od prelomnih, jer je usledila serija Turkinja od 3:0 i izjednačenje. Treba reći i da je domaći tim dobar deo drugog poluvremena nastupao sa igračem manje zbog čestih isključenja, a jedno je, pred kraj, bilo i iz bizarnog razloga – u polju se u jednom momentu našlo čak osam igračica Naise.

Od tih 24:24 igralo se gol za gol. Naisa bi povela, gošće uspevale da izjednače i ušlo se u dramatična poslednja dva minuta. Nataša Ćetković pogađa sedmerac za 28:27, Nedeljković brani zicer Makedonki, pa je Ćetković promašila, a gošće iz šuta sa svoje polovine terena na prazan gol pogodile stativu. Aćimović je na tačno 20 sekundi pre kraja pogodila za 29:27 i tada je bilo jasno da će Naisa dobiti ovu utakmicu, ali nakon tajm-auta gošće su izborile sedmerac, koji je u gol za konačnih 29:28 pretvorila Sormaz.

KVALIFIKACIJE ZA EHF LIGU EVROPE

NAISA – BURSA 29:28 (13:11)

Niš. Hala OŠ „Miroslav Antić“.

Gledalaca: 350.

Sudije: Slađana Martinović i Milica Pavićević (Crna Gora).

Sedmerci: Naisa 5(5), Bursa 11(8).

Isključenja: Naisa 12, Bursa 4 minuta.

NAISA: Nedeljković 13 odbrana, 1 sedmerac, Pidro 1 sedmerac, Ćetković 4(2), Mitrović 1, Petković, Milošević 3(2), Bukurić, Ranđelović, Rešetar, Stojković, Stojanović 2, Aćimović 9, Fajfrić, Sujić 1, Mandić 9(1), Femić.

BURSA: Aj Babur 3 odbrane, Bembejaz 4 odbrane, Čoskunsu 6 odbrana, Turkilmaz 1, Sormaz 13(6), Akalin 1, Janeska Kildan 4, Gorbatsjova 3, Čelik 1, Čopi, Gondogdu 1, Kendiriči, Gokdemir 4(2).