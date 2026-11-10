Najveći svetski klub sagoreo u Kragujevcu! Vlahopulos i Rašović zakucali slavni Pro Reko

Nestvarnu spoljnu liniju ima Sandro Sukno, podilaze žmarci kada se poređaju sa leve na desnu stranu Gergo Zalanki, italijanski reprezentativac crnogorskih korena Mateo Joki Grata i Alvaro Granados, međutim, poslednji u nizu, verovatno i prva zvezda tima, danas se prisetio januarskih dana i Beogradske arene...

Tada u multifunkcionalnoj dvorani privremeno pretvorenoj u bazen nije mogao da diše, izašao je iz nje sa brojnim ogrebotinama i vidno frustriran. Duša mu je bila u nosu posle bitaka koje je u vodi vodio sa Viktorom Rašovićem i Nikolom Dedovićem.

Ništa bolje nije prošao ni danas u Kragujevcu, čuvari su bili isti, pa se otuda moglo čuti i dobacivanje: gde ćeš na Viktora i Dedu? Prolaza i prvom poluvremenu nije bilo, jedan od najboljih svetskih golgetera se na semaforu upisao tek u nastavku.

I ostali saigrači su imali ozbiljne poteškoće da matiraju Ivana Marcelića. Hrvatski golman skidao im je lopte u kontranapadima, onim sa igračem više i pozicionim. Bio je bio na preko 60 odsto zaustavljenih šuteva?! Ali, odlučio se Uroš Stevanović da na poluvremenu izvrši rokadu među stativama. Ima zagovornika teze da golmani u skraćenom bazenu ne mogu sve vreme da budu u istom ritmu...

Ubacio je Radoslava Filipovića među stative i, ispostavilo se, bio u pravu. Nemali doprinos dao je u drugom delu.

Radnički je vodio na poluvremenu, Josip Vrlić i Duško Pijetlović su neretko donosili napad sa igračem više, međutim, procenti iz takvih situacija bili su prilično skromni. Nije ih domaćim koristio koliko bi trebalo i u meri u kojoj je očekivao Uroš Stevanović. Gestikulirao je kraj bazena i iščuđavao se pojedinim odlukama. Izgubljenih lopti bilo je previše. Ali, imao ih je i Pro Reko.

I nije imao nekoga ubojitog kao što je Angelos Vlahopulos.

Grk sa srpskim pasošem davao je štimung napadu Radničkog. Igrao je kao u transu Angelos Vlahopulos, pogotovu j završnici, gde su mu ogromna podrška u krucijalnim trenucima bili Andrija Prlainović i Boris Vapenski. Konstantno je Pro Reko jurio, pokušavao da smanji zaostatak, uspevao u tome, ali ne i da povede. Sevnula je desnica Strahinje Rašovića jednom, pa Nikole Lukića, a sve je postalo jasnije kada se Strahinja Rašović još jedanput silovito digao iz vode.

Zakucao je u Kragujevcu najveći klub na svetu! A da kragujevačka publika počne sa slavljem dva minuta pre kraja utakmice postarao se Nikola Jaķšić...

RADNIČKI – PRO REKO 16:14

(4:3, 2:2, 5:5, 5:4)

Kragujevac

Bazen: SPD „Radnički“

Sudije: Mikiel Cvart (Holandija) i Frank Ome (Nemačka)

RADNIČKI: Filipović, S. Rašović 2, Dedović 1, Ranđelović, P. Jakšić, Pijetlović, Prlainović 2, N. Jakšić 3, Vrlić, Vapenski 1, Vlahopulos 5, V. Rašović, Marcelić, Lukić 1. Trener: Uroš Stevanović.

PRO REKO: Nikozija, Karneseki, Granados 2, Kanela 1, Pačalijev, Đanaca 1, Prešuti, Zalanki 4, Joki Grata 2, Burić, Kondemi 3, Irving 1, Bijač, Kasija. Trener: Sandro Sukno.

LIGA ŠAMPIONA – 3. KOLO

GRUPA A

Utorak

Hanover – Jadran Herceg Novi 12:18

Olimpijakos – Sabadelj 15:10