Naređane pobede u regionu, Liga šampiona će reći kolika im je zaista težina

Kalendar je poprilično popunjen, natrpan je u uvodnim sedmicama i stoga je Uroš Stevanović gleda da rotira igrače. Ali izmene od utakmice do utakmice, te odmaranje pojedinih nosilaca, nisu se odrazili na rezultate. Kragujevački klub je minule sedmice prvi dobio Jadran iz Herceg Novog sa 15:11, a potom podgoričku Budućnost sa 16:10.

Dvojica golmana Radničkog – Radoslav Filipović i Ivan Marcelić, dobijali su priliku, a nekolicina izgrača pokazala je da se nalazi u zavidnoj formi. Išao je šut Nikolu Lukića, Andriju Prlainovića, Strahinju Rašovića, Borisa Vapenskog… I biće potrebno braniocu regionalne krune da ih ide i sutra protiv Oradee u Ligi šampiona.

Radnički otvara elitno takmičenje gostovanjem u Rumuniji, a Novi Beograd u sredu ide na noge Barseloneti. Udariće prvo na pravaka Evrope. Katalonski klub je prošle nedelje osvojio i Superkup, dobio je Marselj, dok je sastav Zorana Bajića imao dva jednostavnija zadatka: prvo je deklasirao Vojvodinu sa 25:10, a potom je još ubedljiviji bio protiv Zemuna – 27:7.

Naročito se u te dve utakmice iskazao Nikola Kojić. Vratio se u srpski vaterpolo i kombinovano je u dva duela dao 14 golova! Impresivni su mu procenti šuta, imao je samo tri promašaja. Trenutno je i najbolji strelac Regionalne vaterpolo lige sa 22 pogotka ispred Balše Vučkovića sa 20.