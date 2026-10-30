Nema više čekanja za Roberta Soldića, već dogovorio narednu borbu u UFC-u
Vreme čitanja: 2min | pet. 30.10.26. | 17:28
Posle pobede nad Haosom Vilijamsom, nekadašnji šampion KSW-a najavio novi meč
Četiri godine i svega tri MMA borbe. Takav učinak teško da je Roberto Soldić mogao da zamisli kada je 2022. godine potpisao unosan ugovor sa "ONE Championshipom". Umesto očekivanog kontinuiteta, retko je ulazio u oktagon, ali ne svojom krivicom. Organizacija mu je omogućila tek po jedan nastup 2022, 2023. i 2025. godine, dok je 2024. u potpunosti proveo bez borbe. Pritom, ugovorne obaveze sprečavale su ga da nastupa pod okriljem drugih promocija. Ipak, dolaskom u UFC odlučio je da takvom periodu stane na kraj.
Već početkom oktobra, debitovao je u najjačoj svetskoj MMA organizaciji protiv Haosa Vilijamsa. Iako je do trijumfa stigao odlukom sudija, pitanje pobednika nije se postavljalo, a Soldić očigledno nema nameru da ponovo čeka mesecima na sledeći nastup.
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Putem društvenih mreža hrvatski borac otkrio je da je naredni nastup već dogovoren, mada nije želeo da otkriva previše detalja.
"Imamo datum, vreme je da se bacimo na posao", poručio je Soldić.
Za sada nije poznato da li će se Soldić ponovo naći u oktagonu do kraja godine, ali ukoliko se to dogodi, biće to prvi put još od 2021. godine, kada je kao šampion KSW-a napustio tu organizaciju, da u jednoj kalendarskoj godini odradi dve MMA borbe.
Iako su mnogi očekivali da će već na debiju dobiti protivnika iz samog vrha velter kategorije, morao je prvo da pređe preko nerangiranog borca. Međutim, nakon uspešnog prvog nastupa, ne bi bilo iznenađenje da se već u narednom meču oproba protiv nekoga od 15 najbolje rangiranih boraca u diviziji.