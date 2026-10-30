Nema više čekanja za Roberta Soldića, već dogovorio narednu borbu u UFC-u

Četiri godine i svega tri MMA borbe. Takav učinak teško da je Roberto Soldić mogao da zamisli kada je 2022. godine potpisao unosan ugovor sa "ONE Championshipom". Umesto očekivanog kontinuiteta, retko je ulazio u oktagon, ali ne svojom krivicom. Organizacija mu je omogućila tek po jedan nastup 2022, 2023. i 2025. godine, dok je 2024. u potpunosti proveo bez borbe. Pritom, ugovorne obaveze sprečavale su ga da nastupa pod okriljem drugih promocija. Ipak, dolaskom u UFC odlučio je da takvom periodu stane na kraj.

Već početkom oktobra, debitovao je u najjačoj svetskoj MMA organizaciji protiv Haosa Vilijamsa. Iako je do trijumfa stigao odlukom sudija, pitanje pobednika nije se postavljalo, a Soldić očigledno nema nameru da ponovo čeka mesecima na sledeći nastup.