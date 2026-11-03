Nema više gledanja kroz prste, MMA sudije pooštravaju kriterijume

To se očigledno sada menja, bar kad je u pitanju najviši stepen takmičenja. Tokom poslednja tri događaja u četiri navrata mogli smo videti direktno oduzimanje boda nakon prekršaja. Jednom za hvatanje ograde prilikom pokušaja rušenja, jednom za udarce u potiljak i dva puta za guranje prsta u oko protivnika.

Jedan od glavnih sudija, Englez Mark Godard, objasnio je da borci nekoliko minuta pre izlaska na borbu dobijaju jasne instrukcije, pre svega u vezi sa ispruženim prstima i udarcima u potiljak koji, iako mogu biti slučajni, predstavljaju veliku opasnost po borca i mogu ostaviti dugotrajne posledice. Sudija će tokom borbe opomenuti borca ako primeti ispružene prste i dati instrukcije ako se jedan od učesnika nađe u položaju u kojem je izložen udarcima u potiljak.

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Međutim, očigledno je da više neće biti silnih opomena ako borac, uprkos svim instrukcijama, faulira protivnika. Sudija će od sada odmah reagovati i kazniti krivca oduzimanjem boda na sudijskim karticama. Isto pravilo važi i za namerne prekršaje poput hvatanja za ogradu prilikom rušenja, koji mogu potpuno promeniti tok borbe. Naravno, i dalje postoji tolerancija prema očigledno slučajnim prekršajima, međutim, može se očekivati strože suđenje glavnih sudija.

PROMENA MMA KULTURE

Ova promena stiže nakon brojnih polemika povodom velikih mečeva u kojima su prekršaji imali veliku ulogu. Borba Toma Aspinala i Sirila Gana krajem 2025. godine, u kojoj je Gan povredio oko Engleza, jedan je od glavnih razloga zašto atletske komisije žele da promene ceo pristup sudija prema kršenju pravila. Povreda oka koju je Aspinal doživeo i dalje nije sanirana, a Gan, iako je bio upozoren, za prekršaj nije snosio bilo kakve realne posledice i već u sledećoj borbi dobio je novu priliku da se bori za pojas.

Mnogi smatraju da bi strožije kažnjavanje moglo sprečiti takve situacije ili bar dovesti do jasnih posledica za krivca. Dugo je vladao osećaj da se mnogo više isplati faulirati protivnika, dobiti usmenu opomenu i nastaviti sa borbom. Legendarni Džon Džouns jedan je od najpoznatijih „eye pokera“ ikada, prepoznatljiv po defanzivnoj taktici ispruženih prstiju ispred protivničkog lica.

Godinama je slao protivnike u bolnicu, ne samo zbog brutalnog stila borbe nego i zbog mnogobrojnih slučajeva kada je protivnika ubadao u oko. Džouns se u vezi s tim nikada nije krio i čak je govorio da bi namerno ispružio ruku kako bi protivnik naleteo na njegove prste. Za sve te prekršaje nijednom mu nije oduzet bod. Takvih slučajeva atletske komisije žele u budućnosti da se reše.