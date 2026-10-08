Neuništva Lindzi Von ne zna kad je kraj: U februaru zamalo ostala bez noge, sad na spisku Amerike

Superzvezda alpskog skijanja je samo nedelju dana pre početka Zimskih Olimpijskih igara, na Svetskom kupu u Švajcarskoj, u Sent Moricu, pokidala prednje ukršene ligamente. Bez obzira na to, odlučila je da se pojavi i takmiči na Igrama, koje su se za nju završile neslavno. Samo devet dana nako pada u Sent Moricu skijaški svet je zanemeo. Nakon samo 13 sekundi spusta, Lindzi Von je doživela težak pad i zadobila prelome potkoleničnih kostiju. Helikopterom je podignuta i prevezena u bolnicu, gde se osam dana oporavljala. Da bi sprečili amputaciju noge, hirurzi su procenili da je neophodno da urade pet operacija.

Mnogi su kao epilog njene trenutne povrede videli scenario iz 2019. kada je Von stavila tačku na karijeru usled brojnih povreda. Nakon samo par godina, ta tačka se pretvorila u zarez i Lindzi Von se vratila sportu. Prelomila je operacija kojom joj je 2024. bukvalno zamenjeno koleno.

Posle te jezive povrede na Olimpijskim svi su ipak mislili da je sada definitivno gotovo. Svi, osim Lindzi…

“Možda odem u penziju. Možda se više nikada ne trkam i to bi bilo sasvim u redu. Ali u ovom trenutku, emotivno jednostavno nisam u stanju da donesem tu odluku“, rekla je Von u aprilu.

Da sve bude luđe ona još nije završila sa operacijama, u novembru je čeka još jedna, tada će joj biti uklonjeni metalni implentati iz noge i operisani ukršteni ligamenti.

“Čeka me još jedna operacija, pa sada gledam da što više ojačam. Kada mi budu rešili prednje ukrštene ligamente, tek me onda čeka dug put. Za sada se osećam odlično i zahvalna sam na tome. Nadam se da ću ligamente operisati u novembru ili tokom zime, a onda me čeka još devet meseci dok se potpuno ne oporavim“, rekla je Von za TNT Sports i dodala: „Stvarno ne znam šta nosi budućnost, ali kao što rekoh, trenutno sam zahvalna na ovome gde jesam“.

Jedno je sigurno, iako su je uvrstili na spisak reprezentacije, Lindzi Von sigurno neće moći za dve nedelje da nastupa na Svetskom kupu u aplskom skijanju na Zoldenu u Austriji.