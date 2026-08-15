Ništa od medalje! Angelina Topić potpuno podbacila, tri puta rušila na 1,88!
Vreme čitanja: 2min | sub. 15.08.26. | 22:08
Zvanično najbolja sportistkinja Srbije za 2025. godinu završila nastup na EP u Birmingemu na 12. mestu, daleko od odličja
Kakvo razočaranje! Ovome se niko nije nadao. Angelina Topić završila je nastup u finalu Evropskog prvenstva u Birmingemu daleko, daleko od borbe za medalje. Nakon što je lako preskočila prvu visinu 1,83, sva tri puta je rušila letvicu na 1,88 metara i nastup će najverovatnije završiti na 12. poziciji.
Ništa nije nagoveštavalo ovakav scenario. Srpska takmičarka na EP je stigla sa ličnim i državnim rekordom od 2,00m, visinom koju je prvi put dosegla upravo ove sezone. Angelina je na prethodna dva kontinentalna šampionata osvajala odličja (bronzu, pa srebro), štaviše, od oog peha na Olimpijskim igrama u Parizu kada se povredila, ni sa jednog velikog takmičenja nije se vratila bez medalje. Ali, ima i ona pravo na slab dan, pred njom su godine i godine nastupa na najvećoj sceni. Nešto nije štimalo u Birmingemu, nije se snašla po hladnom vremenu ove subote.
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Srbija tako ostaje samo sa još jednom šansom za medalju na ovom takmičenju. Adriana Vilagoš će u nedelju uveče nastupiti u finalu u bacanju koplja. Ona je na prethodna dva EP osvajala srebrne medalje, mada ni ona nije ovde blistala u kvalifikacijama i moraće značajno da popravi formu za finale, ako želi do odličja. Za sada, najbolji plasman je peto mesto Luke Boškovića u finalu u skoku udalj, dok su Ivana Španović i Armin Sinančević zauzeli osme pozicije u svojim disciplinama.
Zanimljivo je da je Jaroslava Mahučih, prva favoritkinja, aktuelna olimpijska pobednica, propuštala prve dve visine, a onda je iz prvog pokušaja preskočila 1,92 i ekspresno izbila na prvu poziciju. Finale je još u toku.