Ništa od medalje! Angelina Topić potpuno podbacila, tri puta rušila na 1,88!

Kakvo razočaranje! Ovome se niko nije nadao. Angelina Topić završila je nastup u finalu Evropskog prvenstva u Birmingemu daleko, daleko od borbe za medalje. Nakon što je lako preskočila prvu visinu 1,83, sva tri puta je rušila letvicu na 1,88 metara i nastup će najverovatnije završiti na 12. poziciji.

Ništa nije nagoveštavalo ovakav scenario. Srpska takmičarka na EP je stigla sa ličnim i državnim rekordom od 2,00m, visinom koju je prvi put dosegla upravo ove sezone. Angelina je na prethodna dva kontinentalna šampionata osvajala odličja (bronzu, pa srebro), štaviše, od oog peha na Olimpijskim igrama u Parizu kada se povredila, ni sa jednog velikog takmičenja nije se vratila bez medalje. Ali, ima i ona pravo na slab dan, pred njom su godine i godine nastupa na najvećoj sceni. Nešto nije štimalo u Birmingemu, nije se snašla po hladnom vremenu ove subote.