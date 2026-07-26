Noris posle trijumfa u Mađarskoj: Išao sam do krajnjih granica

Objašnjavajući dešavanja na trci u Mađarskoj, na kojoj je slavio i prošle sezone, Noris je rekao: ‘’Iskreno, ne znam šta se dogodilo. Samo sam gubio zadnji kraj bolida. Imao sam možda tri ili četiri velika proklizavanja. Bilo je užasno za vožnju i naravno, Oskar je odradio odličan posao, iskoristio je povratnu putanju i pretekao me je. Ali, išao sam do krajnjih granica pokušavajući da ga nateram da napravi grešku ili nešto slično. Moj tempo danas je verovatno bio jedan od najboljih koje sam ikada imao. Bolid je bio predivan za vožnju i imao sam veliko samopouzdanje, tako da je ovo bila sjajna trka. Srećan sam što sam se vratio i što ponovo vidim broj jedan.’’

Upitan da li bi uspeh mogao da ponovi na Velikoj nagradi Holandije kada se Formula 1 vrati sa letnjeg odmora, Noris je odgovorio: ‘’Želim da verujem da je tako. S obzirom na to koliko je danas bilo dobro, svakako želim da verujem da možemo da nastavimo u ovom ritmu. Biće trenutaka kada ćemo se više mučiti, ali biće i trenutaka koji će možda biti još bolji. Ovo je možda trenutno najbolji mogući rezultat, ali zaista verujem da i dalje možemo da pobeđujemo u trkama. Tim je uložio veliki napor da napravi bolid koji ponovo može da pobeđuje, lepo je što to mogu da uradim za njih. Ako želimo da se vratimo u vrh, treba nam još mnogo ovakvih rezultata i moramo da nastavimo da vršimo pritisak na konkurenciju. Ovaj vikend je bio savršen za nas, ali biće teško, zato ćemo nastaviti da se trudimo i vredno radimo. Svi ćemo uživati u odmoru i vremenu van staze, i nadam se da ćemo se vratiti još jači.’’

Formula 1 nakon Velike nagrade Mađarske odlazi na letnju pauzu, a povratak na stazu je zakazan za period od 21. do 23. avgusta, kada je na programu Velika nagrada Holandije.

Piše: Maja NAKARADIĆ