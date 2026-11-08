Norisu pobeda, Mercedesu titula konstruktora u Brazilu

Prošlogodišnji šampion je do 14. pobede u karijeri, treće ove sezone i druge uzastopne na stazi u Brazilu, stigao sa više od 14 sekundi prednosti nad Maksom Verstapenom u Red Bulu. Podsećamo, Holanđanin je zbog kazne trku započeo sa 21. pozicije!

Vozač Meklarena Lando Noris slavio je na trci za Veliku nagradu Sao Paula, u okviru 20. runde ovogodišnjeg šampionata Formule 1 koja se ovog vikenda održala na stazi Interlagos.

Najniži stepenik pobedničkog postolja pripao je drugom vozač austrijske ekipe, Isaku Hađar, što mu je pošlo za rukom treći put ove sezone. MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao Četvrtu poziciju zauzeo je vozač Mercedesa Džordž Rasel, ispred timskog kolege i novog šampiona Andree Kimija Antonelija, koji je dugo vodio, ali je u jednom trenutku doživeo tehničke probleme. Ipak, to je bilo dovoljna da nemačka ekipa sa ukupno 652 poena, odnosno 140 više od drugoplasiranog Ferarija, obezbedi devetu konstruktorsku titulu i na taj način se izjednači sa Vilijamsom. Šesto mesto pripalo je Oskaru Pjastriju u drugom Meklarenu, dok je sedmi bio vozač Ferarija Šarl Lekler, a prvih deset kompletirali su Lijam Loson u Rejsing Bulsu, Luis Hamilton u drugom Ferariju i vozač Audija Niko Hulkenberg.

Za razliku od kvalifikacija, koje su u subotu najpre bile odložene, a potom vožene u kišnim uslovima, nedeljna trka počela je bez padavina. Ipak, staza je bila vlažna, zbog čega su vozači startovali na gumama za promenljive uslove, dok je mogućnost ponovne kiše u nekom trenutku trke i dalje predstavljala pretnju. Novokrunisani šampion Antoneli preuzeo je vođstvo od Norisa još pre ulaska u prvu krivinu, a Britanac je čak izgubio poziciju i od Losona koji je imao odličan start. Ipak, samo nekoliko krugova kasnije usledio je njihov novi direktan duel, iz kojeg je vozač Meklarena izašao kao pobednik i bez većih problema se vratio na drugu poziciju. U međuvremenu, pažnja je bila usmerena i na dvojicu šampiona koji su trku započeli sa začelja, Hamiltona sa 20. i Verstapena sa 21. pozicije. Britanac je imao sjajan start i već u uvodnom krugu uspeo da nadoknadi veliki broj pozicija, dok je i Holanđanin imao svoj proboj kroz poredak. U četvrtom krugu došlo je do njihovog direktnog duela, iz kojeg je Verstapen izašao kao pobednik, te je preuzeo deveto mesto. A, dok je Holanđanin već u narednom krugu stigao do sedme pozicije i nastavio da napreduje, Hamilton je morao da prepusti jednu poziciju nakon što je izlaskom van granica staze stekao prednost.

Od tada, međutim, sedmostruki šampion naišao je na nove probleme. Ušao je u duel sa svojim timskim kolegom Leklerom koji je trku započeo na 13. mestu, iz njega je izašao kao gubitnik, a zatim ga je obišao i vozač Aston Martina Fernando Alonso, te je pao na 14. poziciju. Nervozni Hamilton bio je prvi vozač koji je tražio prelazak na gume za suvo, pošto je staza bila u vidno boljem stanju, a ekipa Ferarija ga je u 15. krugu pozvala u garažu. U narednim krugovima taj potez su povukli i ostali vozači, a Antoneli i Verstapen bili su poslednji među vodećih deset koji su to učinili. Novi šampion je, međutim, posle promene pneumatika imao pravu dramu. ‘’Nešto nije u redu sa automobilom’’, poručio je Antoneli timu Mercedesa, uz objašnjenje da oseća problem sa oslanjanjem, pre nego što se okrenuo u prvoj krivini i nakratko izleteo sa staze. Tom prilikom vođstvo je preuzeo Noris, dok je Antoneli ubrzo izgubio poziciju i od Hađara, a potom, nakon novog izletanja sa staze, i od Verstapena. Inače, mladi Italijan je i pre početka trke imao izletanje, kada se tokom izlaznog kruga okrenuo i završio u travi.

Usledio je mirniji deo trke, uz i dalje prisutnu neizvesnost oko toga da li će kiša ponovo zahvatiti stazu. Ipak, u 39. krugu Hamilton je ponovo bio prvi među vozačima vodećih ekipa koji je povukao potez i otišao u boks po novi set guma za suvo, a šest krugova kasnije, na isti korak odlučio se i Verstapen, koji je u boks ušao sa drugog mesta, nakon što ga je u međuvremenu propustio timski kolega Hađar. Noris je u boks otišao u 50. krugu, a krug kasnije i Hađar, što je omogućilo Antoneliju da nakratko preuzme vođstvo, budući da još uvek nije menjao gume. Ipak, morao je i Italijan na promenu, pa se po povratku na stazu vratio kao petoplasirani, mada je vrlo brzo dobio četvrtu poziciju od svog timskog kolege Rasela, pošto je Britanac tek trebalo da odradi svoju promenu guma. Prve kapi kiše počele su da padaju deset krugova pre kraja trke, a ubrzo je postajala sve intenzivnija. Staza je postajala sve vlažnija, vozači su počeli da gube prijanjanje i sve teže zadržavali kontrolu nad bolidima, pa je bilo jasno da će uslediti masovni prelazak na gume za promenljive uslove. U tim trenucima, nove probleme imao je Hamilton, kao poslednji vozač koji je na sve vlažnijoj stazi ostao na gumama za suvo…Srećom, uspeo je da dođe do garaže i na kraju trku završi na devetom mestu.