Nova kontroverza u F1: 'Ljudska greška' uticala na sprint kvalifikacije u Singapuru

Vozač Kadilaka Serhio Peres je u prvom delu kvalifikacija udario u zaštitnu ogradu, rasejao krhotine sa prednjeg krila po stazi, te je istaknuta crvena zastava kako bi redari očistili delove. Kada se sesija nastavila, ispostavilo se da Overtake režim koji daje dodatnu energiju od pola megadžula, nije bio aktiviran. Nekoliko vozača se tada žalilo na nedostatak snage, a sada je stiglo objašnjenje da je zvaničnik u direkciji trke aktivirao režim na 27 sekundi, a zatim ga ponovo onemogućio.

Ta greška izvesno je imala uticaj na rezultat prvog dela kvalifikacija, jer su vozači na početku koristili dodatnu energiju kako bi zabeležili svoje brze krugove, dok je u završnici nije bilo, te su neki vozači ostali bez prilike da poprave prethodno postavljena vremena.

Prema nekim navodima, ekipa Vilijamsa, čiji vozač Karlos Sains tvrdi da je oštećen, zahtevala je od direkcije trke da dozvoli svim vozačima da učestvuju u drugom delu kvalifikacija, ali je taj zahtev odbijen.

Takođe, pojašnjeno je da ova greška nije vezana za problem sa sistemom za merenje vremena koji se javio na kraju prvog dela kvalifikacija, a zbog kog je nastala pauza pre SQ2 dela, kada nije bilo sasvim jasno ko je zabeležio vremena dovoljna za prolazak dalje.

FIA je čitavu situaciju objasnila u saopštenju izdatom po završetku kvalifikacija:

"Tokom prvog dela sprint kvalifikacija, došlo je do ljudske greške u direkciji trke, koja nije bila povezana sa problemom sa merenjem vremena koji se takođe dogodio u SQ1. Zbog ove greške, Overtake režim nije bio dostupan nakon prekida crvenom zastavom i ponovnog pokretanja. Kada je postalo jasno da Overtake nije aktivan nakon ponovnog starta, sistem je aktiviran na period od 27 sekundi, nakon čega je ponovo deaktiviran. FIA priznaje da je ova nesrećna ljudska greška uticala na performanse određenih bolida, u zavisnosti od trenutka kada su započeli svoj krug i njihove pozicije na stazi tokom kruga. Drugi i treći deo sprint kvalifikacija nisu bili pogođeni ovim problemom."

U trenutku pisanja ovog teksta, oštećeni timovi - Vilijams, Rejsing Buls i Aston Martin nisu uložili protest.

Sprint trka na stazi "Marina Bej" na programu je u subotu od 11 časova, a Maks Verstapen će krenuti sa pol-pozicije. Kvalifikacije za glavnu trku održaće se od 15 časova, a sama trka počinje u nedelju u 14 časova.

PIŠE: Maja Nakaradić