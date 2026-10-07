Novi Beograd krenuo silovito, pa raspucao šampiona Evrope - jedna četvrtina nije dovoljna

Na startu meča zablistao je Milan Glušac, koji je upisao tri odbrane, a u isto vreme je i napad Novobeograđana savršeno funkcionisao. Ćuk je pogodio sa šest metara, potom je precizan bio Vasilije Martinović, dok je na polovini prve deonice Andrija Korać sa pozicije centra odveo goste na „plus tri“. Nisu imali igrači Novog Beograda sreće da sačuvaju tu zalihu do druge deonice, a nije bilo ni realno da igrači španskog kluba toliko promašuju. Premijerni pogodak za domaćina postigao Mark Valjs, svega 14 sekundi pre kraja prvog perioda.

Ispostavilo se da je taj pogodak bio ključan za ekspresan povratak Barselonete, pošto je već nakon tri minuta u drugoj četvrtini bilo 3:3, nakon čega se ušlo u igru „gol za gol“. Tako se na poluvreme otišlo rezultatom 6:6, drugim pogotkom Vincea Vigvarija, četiri sekunde pre kraja druge četvrtine.

Domaćin je meč odvukao na svoju vodenicu u trećoj četvrtini, koju je rešio u svoju korist rezultatom 5:2 i poveo sa 11:8. Sve je bilo rešeno na početku četvrtog kvartala, kada je Barseloneta golovima Bernata Sanahuže i Rohera Taulja došla do maksimalnih „plus pet“ (13:8). Izabranici Zorana Bajića su uspeli samo da ublaže zaostatak u finišu meča, ali ne i da ozbiljnije ugrozi prednost ekipe Fransiska Fernandeza.

Najefikasniji igrač pobedičnog tima bio je Frančesko di Fulvio sa četiri gola, dok je jedan manje postigao Vigvari. Sa druge strane, Vasilije Martinović je postigao pet golova, a Nikola Kojić tri.

LIGA ŠAMPIONA, 1. KOLO:

Sreda

GRUPA C:

Barseloneta - Novi Beograd 15:12

Mladost - Jadran 17:18 (14:14), posle peteraca