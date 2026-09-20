Novi Beograd na savršenom učinku završava turnir u Rumuniji

Baš kao u prethodne dve utakmice i u ovoj su izabranici Zorana Bajića u jednoj četvrtini došli do prednosti koja im je garantovala miran tok meča. Protiv Strazbura bio je to period s kraja trećeg kvartala. U okršaju sa Špandauom Novi Beograd je kapitalnu prednost stekao u drugoj četvrtini, a sada je ekipa sa "11. aprila" već u uvodnoj deonici pokazala da želi da overi plasman u Ligu šampiona sa svim pobedama u kvalifikacijama.

Oradea nije imala način kako da parira vicešampionu Srbije, koji je prosto zatvorio prilaze golu i ostavio domaćina na samo pogodak posle prvih osam minuta igra. Na drugoj strani gosti su bili veoma raspoloženi i zahvaljujući sjajnoj igri u polju, ali i sa igračem više stekli plus tri. Novi Beograd je ovu prednost praktično čuvao do samog kraja. Međutim, postojalo je određeno opuštanje u igri Beograđana, a bilo je ono u poslednjem kvartalu u kojem je gost dozvolio rumunskom timu da se približi na samo minus jedan, ali vremena za preokret nije bilo.

Listu strelaca na ovom meču ponovo je predvodio Vasilije Martinović, baš kao i na prethodne dve utakmice. Reprezentativac Srbije je mrežu rivala zatresao četiri puta (dva gola iz penala) i potvrdio da je u ovom momentu udarna igla Beograđana. Veteran Miloš Ćuk je dva puta tresao mrežu, a na drugoj strani je Dimitri Holod postigao tri gola. Meč je takođe obeležio veliki broj isključenja, jer je Oradea zabeležila 18, a Novi Beograd 17 isključujućih faulova.