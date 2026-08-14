Novi Beograd preko Rumunije krči put do Lige šampiona

Vaterpolisti Novog Beograda saznali su imena protivnika u kvalifikacijama za elitno evropsko takmičenje, pošto je voljom žreba u Varni odlučeno da će se takmičiti u Grupi A. Srpski predstavnik boriće se za plasman u Ligu šampiona protiv rumunske Oradee, nemačkog giganta Špandaua i uvek neugodnog francuskog Strazbura.

Domaćin ovog izuzetno jakog kvalifikacionog turnira biće ekipa Oradee, a svi okršaji u borbi za vrh grupe odigraće se u periodu od 18. do 20. septembra. Dobra vest za izabranike Novog Beograda jeste to što će dve najbolje plasirane ekipe iz grupe obezbediti direktnu vizu za grupnu fazu Lige šampiona, što srpskom timu značajno olakšava put ka primarnom cilju na startu sezone.