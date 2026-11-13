Novi Partizan na delu u Šapcu: Kuleš operisan, Migaljon jedini stranac koji je zasad ostao

To su zasad zvanični odlasci koje je i klub potvrdio, ali biće ih još iz redova srpskog šampiona. Na poslednjem treningu pred nastavak ARKUS lige u četvrtak uveče se pojavio samo špansko levo krilo Migel Sančez Migaljon . On bi trebalo da igra danas ( 18.00 Arena Premijum 5 ) u debiju devetog kola ARKUS LIGE protiv Metaloplastike u Šapcu, ali bi uskoro i reprezentativac Španije, koji se vratio ovog meseca u tabor Furije, mogao uskoro da napusti klub.

Svašta se protekle nedelje dogodilo u crno-belom taboru. Partizan je ostao bez uprave posle ostavke predsednika Miljana Žugića . Ostali su sportski direktor Ivan Dimitrijević i direktor mlađih kategorija Strahinja Mlić da “gase požar”. Odmah je sidro digao španski stručnjak Raul Gonzales , a zasad su trojica igrača našli nove klubove. Miloš Koš je potpisao za nemački Veclar, Nikola Crnoglavac je otišao u AEK, dok Rus Sergej Ivanov nastavlja karijeru u beloruskom Meškov Brestu.

U izjavi za lokalni list iz Sjudad Reala, La Tribunu, Migaljon je rekao da traži novi klub.

“Trenutno je potpuno neizvesno. Klub nam je rekao da ne mogu da garantuju naše ugovore i da nam neće stajati na putu ako pronađemo izlaz iz tima. Tražimo rešenja, ali situacija je veoma teška jer su u ovom trenutku svi sastavi finalizovani“, istakao je Sančez Migaljon.

Što se ostalih stranaca tiče, klub sigurno napuštaju austrijski pivotmen Tobijas Vagner, izraleski srednji bek Joav Lumbroso i bosanski golman Bekir Čordalija. Njih trojica nisu više u Beogradu. Belorus Vladislav Kuleš, najskuplja investicija Partizana prethodnog leta, pre nedelje je operisao diskus herniju koja ga je mučila ove sezone, pa i da je normalna situacija u klubu, ne bi igrao duži period. Izvesno je da će i nekadašnji levi bek Kjelcea, Hanovera i Melsungena da napusti redove Partizana. I letos se videlo posle nekoliko dana priprema da je došao nespreman i nedovoljno oporavljen u Beograd. Protekle sezone je dugo bio van stroja u Melsungenu. Proveo je letos desetak dana u Sarajevu na terapijama, vratio se na teren, pružio i solidne partije u Ligi šampiona, ali je jasno da je morao “pod nož” kako bi mogao da nastavi profesionalno da se bavi rukometom. 🍂🍂🍂🍂🍂 MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Tvoj tim povede sa dva razlike i tip kec ili dvojka je odmah prošao 🍂🍂🍂🍂🍂 Ostali su domaći igrači. Ako bi uprava crno-belih na čelu sa sportskim direktorom Ivanom Dimitrijevićem i direktorom Strahinjom Milićem uspela da ovaj sastav sačuva na okupu, mogao bi Partizan da se bori za sve domaće trofeje.

Oni su se podrazumevali na početku sezone, ali sad i konkurenti, pre svega Vojvodina, vide šansu da se umešaju u borbu za titulu. Otvoren je sad šampionat. Videli su se prva tri meseca sezone u crno-belom taboru da ne postoji hemija, da je veliki jaz između domaćih i stranih rukometaša. Raul Gonzales je prednost davao strancima, na uštrb domaćih koji su bili u drugom planu, pre svega Aljoša Damjanović, Ivan Mićić i Mladen Šotić. 20.00: (1,80) Šamberi (8,00) Nim (2,35) Pošto su Partizan napustila dva desna beka Ivanov i Crnoglavac, veliku šansu u nastavku sezone da se nametne imaće Brana Mirković, dok će više minuta imati i Simo Šijan. Uz probuđenog Aljošu Damjanovića, to je trio koji bi mogao da iznese spoljnu liniju u nastavku sezone. Šansu će sigurno da dobije i kadetski reprezentativac, srednji bek Uroš Gugolj. Prvom timu je priključen još jedan talentovani klinac, kadetski reprezentativac Filip Kočanović. Odbranu će i dalje da drži iskusni Ilija Abutović. Na krilnim pozicijama je ostalo zasad sve isto. I izvesni odlazak Migela Sančeza Migaljona neće mnogo da utiče na poziciju levog krila. Tu su iskusni potencijalni reprezentativac Srbije Mladen Šotić i kadetski reprezentativac Vukašin Babić, dok su na desnom krilu standardni Lazar Anđelković i Milija Papović. Na crti je vojnik kluba, kapiten Ivan Mićić i mladi Petar Ivanić koji je svaku šansu koristio na odličan način. I na golu, Marko Pavlović ne mora da brine zasad. Luka Krivokapić i Andrej Trnavac su istisnuli Bekira Čordaliju i pre ove krize, pa odlazak reprezentativca Bosne i Hercegovine (klub potvrdio u petak) neće se mnogo primetiti.