Novih 50+ miliona može da padne svakog časa

Progresivni džekpot na Amusnet slotovima u Mozzartu trenutno je premašio 50 MILIONA RSD i samo nastavlja da raste, a pitanje je trenutka kada će nekome potpuno promeniti život.

Možda će san o milionima na računu i tebi postati stvarnost, baš kao junacima iz čuvene serije? Da se to desi, ne oklevaj previše, već pravac na Amusnet igre!

Višemilionski džekpotovi redovni u Mozzartu

Iznosi poput ovih ne viđaju se svakog dana i bilo gde, ali kada je Mozzart u pitanju, igrači su već navikli da se rekordi pomeraju i da se višemilionski dobici isplaćuju kao na traci.



Ogromni džekpotovi ovde kao da su gotovo redovna praksa, a prošle godine Mozzart je obradovao jednog srećnog igrača isplatom većom od 50.000.000 dinara, dok je samo nekoliko meseci kasnije isplaćen i džekpot vredan više od 47.000.000 dinara.

Usledio je zatim i istorijski trenutak kada je isplaćen najveći Amusnet džekpot u Srbiji, vredan čak 58.000.000 dinara, čime su pomerene sve dotadašnje granice i još jednom potvrđeno da se najveći dobici dešavaju upravo u Mozzartu.

Ni sportsko klađenje ne zaostaje za kazinom po pitanju višemilionskih isplata, a samo u septembru 2025. godine bili smo svedoci dve maksimale od ukupno preko 100.000.000 dinara.

Mozzart traži novog milionera!

Novi džekpot samo što nije, a gde si ti?

Mozzart je u potrazi za novim vlasnikom džekpota od preko 50.000.000 RSD. Trenutak isplate je sve bliži i ne zna se tačno kada će se i dogoditi, ali jedno je sigurno – svaki spin može biti presudan!

Zašto vest o novom Mozzart milioneru ne bi išla uz tvoje ime? Testiraj svoju sreću i nađi se u pravom trenutku na pravom mestu!

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