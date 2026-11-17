Izborio se kragujevački klub za povoljnu poziciju pred drugi krug, dok će novobeogradski morati da „rudari“. Jer, verovatno će mu biti neophodne dve pobede do kraja za prolazak dalje. Ima dva gostovanja u Hrvatskoj, zagrebačkoj Mladosti i splitskom Jadranu, a pre toga, večeras od 20.30, dočekuje Barselonetu.

MOZZART RELAX radi za tebe – Gol do 10. minuta i tipovi 2+, 3+ i GG su odmah prošli

Aktuelni evropski prvak je u prošlom kolu deklasirao Mladost, bilo je 16:5, a na startu sezone je dobio Novi Beograd sa 15:12. Moraće sastav Zorana Bajića večeras, ali i u narednim duelima, da igra kao da su mu to poslednji u životu.

„Gledali smo pre neki dan utakmicu između Barselonete i Mladosti, ostali smo impresionirani njihovim izdanjem. Pobediti Mladost u Ligi šampiona 11 razlike nije mala stvar. Moramo da shvatimo preostale tri utakmice kao da su nam poslednje u životu. Barselonetu ćemo da probamo da napadnemo iz svih oružja, pa dokle stignemo. Moramo da budemo čvrsti, karakterni i borbeni. Svaki bod i svaka sledeća utakmica su nam najvažniji, a duel sa Barselonetom shvatićemo kao poslednju šansu za prolaz i tako ćemo se postaviti u bazenu“, poručio je hrvatski stručnjak Zoran Bajić i dodao:

„Ta pobeda nam je dala dodatno vetar u leđa, sigurnost i samopouzdanje. Pokazala nam je da možemo. Jadran je veoma ozbiljna i respektabilna ekipa. Drago mi je što smo osvojili ta tri boda, koja će nam biti odskočna daska za ono što nas očekuje. Mislim da imamo pravo da se nadamo, jer sport nekada piše čudne priče. Bezbroj puta smo videli da David pobedi Golijata, a tome se i mi nadamo“.

(©MN Press)

Novom Beogradu će ovo biti poslednja utakmica kod kuće u grupnoj fazi, a takođe i Radničkom. Uslediće gostovanja, a ekipa Uroša Stevanovića će ih na dva fronta imati poprilično. Zvuči neverovatno, ali u naredna dva meseca neće igrati na svom bazenu.

Gostovaće u Ligi šampiona italijanskim klubovima, Breši i Pro Reku, dok je u Regionalnoj vaterpolo ligi očekuje niz od sedam utakmica na strani. Prvi meč kod kuće u novoj godini odigraće 29. januara upravo protiv novobeogradskog tima.

Hoće li to biti obračun učesnika četvrtfinala Lige šampiona ili ne, umnogome će zavisiti od toga šta će ekipa koju predvodi Zoran Bajić uraditi do sredine decembra…

LIGA ŠAMPIONA – 4. KOLO

Sreda

GRUPA A

18.30: (1.02) Olimpijakos (18.0) Hanover (15.0)

18.30: (1.95) Sabadelj (6.25) Jadran Herceg Novi (2.40)